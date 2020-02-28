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В Гродно молодой водитель на BMW врезался в Фарный костел

28.02.2020 17:39 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В ночь на 28 февраля в Гродно легковушка врезалась в Фарный костел, сообщили в областной ГАИ.


Фото: ГАИ

По предварительной информации, 23-летний водитель BMW двигался по улице Стефана Батория в направлении улицы Карла Маркса, не справился с управлением, выехал на тротуар и врезался в декоративный фасадный поручень собора Святого Франциска Ксаверия.

В результате ДТП водитель получил травмы и был доставлен в больницу. После оказания медицинской помощи его отпустили домой.

В ГАИ отметили, что водительское удостоверение парень получил в январе этого года.

 
Теги: Гродно
 
 
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Водительское удостоверение парень получил в январе этого года.
 
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