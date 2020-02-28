Иранца, который привёз коронавирус в Беларусь, не будут лечить

Источник материала: KYKY

Сегодня, 28 февраля, стало известно , что в Беларуси зафиксировали первый случай заболеванием коронавируса – его привез студент из Ирана по имени Парса. Об этом рассказал Минздрав.

Сегодня же глава ведомства Владимир Караник во время пресс-конференции заявил, что лечить заразившегося не будут – медики не нашли у него клинических проявлений болезни. Об этом сообщают « БелТА » и Onliner . По словам Караника, сейчас Парсу ничего не беспокоит.

Напомним, иранец – студент БНТУ – прилетел в Беларусь 22 февраля. Есть информация , что 27 февраля парень обратился в поликлинику с симптомами простуды, не дожидаясь результатов анализов, отказался от госпитализации и свободно перемещался по городу. Когда у Парсы выявили коронавирус, его госпитализировали в Минскую городскую клиническую инфекционную больницу. Это медучреждение закрыли на карантин. Такую же меру применяют к общежитиям минских вузов: один за одним свои общежития закрывают БГУ, БГУИР и БГЭУ, на какой срок – неизвестно.

Изолировали и других студентов и преподавателей БНТУ, которые входили в круг общения иностранца. Их отправили в госпиталь для ветеранов ВОВ в Боровлянах. В БНТУ же ввели индивидуальную программу обучения – занятия в аудиториях отменили, студентов просят ограничить контакты. В Минске закончились практически все медицинские маски; границы нашей страны не закроют – Александр Лукашенко считает, что это «пустое дело».