Белнефтехим опровергает слухи о появлении некачественного бензина

“Грязной нефти нет у нас уже давно. Что касается качества топлива, есть четкие стандарты, которые выполняются”, — заявили в пресс-службе концерна.





“Мы работаем не только на внутреннем рынке, поэтому нет разделения: в одной емкости бензин для внутреннего рынка, во второй — для экспорта”, — рассказали в “Белнефтехиме”.





По словам представителей концерна, изменение расхода зависит от многих факторов: стиля вождения, погодных условий, характеристик конкретной машины и так далее.