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Зачем на берёзу кидали лён? Традиции празднования Масленицы в Любанском районе

28.02.2020 17:01 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. В субботу и воскресенье масленичные гуляния пройдут сразу в неcкольких районах Минской области, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. 

Зачем на берёзу кидали лён? Традиции празднования Масленицы в Любанском районе

Например, в Логойске подготовили яркий спектакль, в Дзержинском районе будут проводить конкурсы и игры. А вот на Любанщине праздник встретят в деревне Обчин. Здесь бережно хранят все масленичные обряды предков.

Об особенностях гуляний узнала Анастасия Кончиц.

Зачем на берёзу кидали лён? Традиции празднования Масленицы в Любанском районе

Проводить зиму нужно от души. С этим на Любанщине согласны на все 100 %. Каждый год в районе устраивают большой праздник Масленицы. Традиции предков помнят и бережно хранят. Тем более, что есть кому.

Зачем на берёзу кидали лён? Традиции празднования Масленицы в Любанском районе

Подробности – в видеоматериале

Люди в материале: Анастасия Кончиц

 
 
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Новости Беларуси. В субботу и воскресенье масленичные гуляния пройдут сразу в неcкольких районах Минской области, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.  ...
 
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