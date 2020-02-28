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Арина Соболенко вышла в финал турнира в Дохе

28.02.2020 18:30 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Белорусская теннисистка Арина Соболенко (№ 13 WTA) обыграла в полуфинале турнира в Дохе россиянку Светлану Кузнецову (№ 46 WTA) — 6:4, 6:3.


Фото: Reuters

В первом сете Арина выиграла первый гейм, а затем соперницы сделали по два брейка. Решающим оказался десятый гейм, который белоруска выиграла вчистую на подаче Кузнецовой.

Во второй партии Соболенко сразу же сделала брейк, а затем просто брала свои подачи.

Финал состоится в субботу. Соперницей Арины станет победитель матча между Эшли Барти и Петрой Квитовой.

Напомним, по пути в финал помимо Кузнецовой Арина Соболенко обыграла Анетт Контавейт, Марию Саккари и Чжен Сайсай.

 
 
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Белорусская теннисистка Арина Соболенко (№ 13 WTA) обыграла в полуфинале турнира в Дохе россиянку Светлану Кузнецову (№ 46 WTA) - 6:4, 6:3.
 
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