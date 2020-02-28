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Арина Соболенко вышла в финал турнира в Дохе
Источник материала: Tut.by
Белорусская теннисистка Арина Соболенко (№ 13 WTA) обыграла в полуфинале турнира в Дохе россиянку Светлану Кузнецову (№ 46 WTA) — 6:4, 6:3.
В первом сете Арина выиграла первый гейм, а затем соперницы сделали по два брейка. Решающим оказался десятый гейм, который белоруска выиграла вчистую на подаче Кузнецовой.
Во второй партии Соболенко сразу же сделала брейк, а затем просто брала свои подачи.
Финал состоится в субботу. Соперницей Арины станет победитель матча между Эшли Барти и Петрой Квитовой.
Напомним, по пути в финал помимо Кузнецовой Арина Соболенко обыграла Анетт Контавейт, Марию Саккари и Чжен Сайсай.
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Белорусская теннисистка Арина Соболенко (№ 13 WTA) обыграла в полуфинале турнира в Дохе россиянку Светлану Кузнецову (№ 46 WTA) - 6:4, 6:3.
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