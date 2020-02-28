ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Политолог: «Момент слабости» для Лукашенко

28.02.2020 18:20 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

Политолог, директор программ Центральной и Восточной Европы Германского фонда Маршалла Йорг Форбриг рассказал о развитии отношений между Россией и Беларусью перед президентскими выборами.

— На ваш взгляд, как будет развиваться процесс интеграции между Беларусью и Россией, в частности, в отношении так называемого союзного государства?

— Когда речь идет о «союзном государстве», а также о более широкой интеграции в рамках Евразийского экономического союза, это основано на совершенно различных ожиданиях и намерениях сторон. Для Москвы эта интеграция имеет прежде всего политическое значение, для правительства в Минске — главное ожидание в отношении любого из этих механизмов экономическое, будь то доступ к российскому рынку, энергетическим ресурсам или кредитам. Россия намекает на то, что она может предоставить дополнительные экономические выгоды Беларуси только при условии дальнейшей интеграции. В конце концов, с большой вероятностью это означает конец правящего режима Лукашенко.

То, что мы видим в данный момент, — это открытое столкновение между этими очень разными мотивами для вступления в более тесный союз, и, я думаю, что обе стороны зашли в тупик. Я не ожидаю, что за этим последует немедленная эскалация, и думаю, что обе стороны какое-то время будут взвешивать варианты дальнейших действий. Белорусская сторона готова какое-то время продержаться с меньшей поддержкой со стороны России и постарается отложить вопрос политической интеграции хотя бы на год отчасти и из-за президентских выборов этого года. Мы все понимаем, что эти выборы нельзя назвать реальными, но, тем не менее, основываясь на прошлом, они являются моментом слабости для Лукашенко.

Ему придется считаться с возможным вмешательством России в избирательную кампанию и учитывать уровень мобилизации политической оппозиции в стране. В этой ситуации Лукашенко не нужен открытый конфликт с Москвой, и он принял то, что имеет на данный момент: соглашение о поставках газа и цене, по крайней мере на этот год, которое недавно было достигнуто.

Что касается российской стороны, то, я думаю, они поняли, что на данном этапе в отношении интеграции они не получат никаких политических уступок от Минска. Москва также осознает, что если на сегодняшний день она будет обострять ситуацию и усиливать давление, то она рискует дестабилизировать режим Лукашенко. Не уверен, что они готовы к этому, и не думаю, что у них имеется какой-либо «план Б» в вопросе о преемнике Лукашенко. Так что, скорее всего, они останутся сейчас на своей позиции — без дальнейшей эскалации и давления, чтобы избежать дестабилизации режима Лукашенко перед президентскими выборами в августе этого года.
 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Политолог, директор программ Центральной и Восточной Европы Германского фонда Маршалла Йорг Форбриг рассказал о развитии отношений между Россией и Беларусью...
 
Новости дня
Новости разные
 
Глава Минздрава Беларуси: Оснований для введения масочного режима нет
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

27.02.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Голас Сененшчыны
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Асiповiцкi край
28.02.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Днепровская правда (Дуюровно)
Лепельский край
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Асiповiцкi край

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика