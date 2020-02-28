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«Белнефтехим» готов к предметным переговорам по поставкам нефти с использованием реверса

28.02.2020 — Разное | Вороновская газета  
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Источник материала: Вороновская газета

«Белнефтехим» готов к предметным переговорам по поставкам нефти с использованием реверса

Концерн «Белнефтехим» готов к предметным переговорам по поставкам нефти с использованием реверса, сообщил корреспонденту БЕЛТА пресс-секретарь концерна Александр Тищенко, комментируя информацию польского оператора PERN о намерении подготовить магистральный нефтепровод «Дружба» на своей территории для реверсных поставок.

«Технически реверс (по белорусской части трубопровода. — Прим. БЕЛТА) возможен, можно переходить в предметную плоскость, к переговорам по поставкам нефти с использованием реверса», — сказал Александр Тищенко.

«Мы вели переговоры с PERN по данному вопросу. И если ранее возможность использовать данное направление оценивалось как 50% на 50%, то сейчас есть результат этих переговоров — заявление польского оператора о возможности реверса. Для нас это выгодно и интересно, поскольку снижает транспортные расходы при поставках нефти по этому направлению. И это позволяет более детально рассматривать данный вариант поставки», — пояснил Александр Тищенко.

По его словам, для Беларуси открывается «еще одна дверь в мир альтернативных источников поставок нефти».

Александр Тищенко обратил внимание на то, что использование трубопроводного транспорта при поставках нефти более выгодно, чем, например, железной дороги, и поставщикам станет интереснее работать в этой части Европы, в том числе поставлять нефть и для белорусской стороны.

Оператор польского участка нефтепровода «Дружба» компания PERN 28 февраля сообщила о планах транспортировки сырой нефти в восточном направлении. «PERN решила, что восточная часть трубопровода «Дружба» должна иметь возможность перекачивать сырую нефть, то есть перекачивать сырье из Плоцка в Адамово. В настоящее время транспортировка идет только в обратном направлении. Цель состоит в том, чтобы повысить гибкость логистической сети компании и энергетическую безопасность Польши. Компания уже начала искать подрядчика для этого проекта», — говорится в сообщении.

В компании отметили, что реверс на восточном участке газопровода «Дружба» даст возможность гибкой и двусторонней перекачки нефти между базами, что позволит обслуживать клиентов в полном объеме и без сбоев.

Ранее первый заместитель генерального директора — главный инженер ОАО «Гомельтранснефть Дружба» Андрей Вериго сообщил, что доставка нефти в Беларусь из Польши в режиме реверса технически возможна. Фактически этот метод был реализован, когда после апрельского инцидента в 2019 году вытесняли загрязненную нефть из польского Гданьска в Россию.

https://www.belta.by/

 
 
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Концерн «Белнефтехим» готов к предметным переговорам по поставкам нефти с использованием реверса, сообщил корреспонденту БЕЛТА пресс-секретарь концерна...
 
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