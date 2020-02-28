Земфира станет хэдлайнером фестиваля The Vёska, что пройдет под Минском

Источник материала: Tut.by

Новый музыкальный фестиваль The Vёska прогремит в Озерце 29 августа . Его хэдлайнерами станут Земфира и одни из самых интересных инди-рокеров современности британцы Foals. Белорусскую сцену представят Nizkiz, SHUMA и «Молчат дома». И это далеко не полный список участников.

Сегодня в продажу поступила первая партия билетов по специальной цене в 35 рублей. Если планируете покупать квиток, то лучше сделать это прямо сейчас — все-таки стоимость ближе к дате фестиваля будет расти. Да и площадка, как вы понимаете, сможет вместить ограниченное число посетителей. Рассказываем подробнее, кто выступит на новом музыкальном событии, которое уже выглядит как что-то очень амбициозное.

Земфира



Фото предоставлено организаторами

Аскетичный и прыткий рок, воздушная электроника, многозвучная театрализованная эстрада с оркестром — кажется, что за эти 20 лет мы видели Земфиру любой, но это только кажется: всякий раз она умеет блистательно изменить себе.

Foals



Фото предоставлено организаторами

Foals — хороший пример того, как записать пять пластинок и ни разу не оплошать. А вместе с тем вырасти из скромной инди-группы в коллектив, которому под силу собирать арены размера Wembley. С середины двухтысячных Foals сделали примечательную карьеру от хаотичных домашних вечеринок в родном Оксфорде до статуса фаворитов музыкальной сцены Соединенного Королевства. Престижные NME и Q Awards, номинации Mercury Prize, Ivor Novello и Brit Awards, «золотые» статусы продаж альбомов и более полумиллиарда прослушиваний на Spotify с 2015 года. В то время, как многие из их современников и коллег по стадионному инди-року отошли на второй план, Foals продолжают собирать полные залы по всему миру.

Nizkiz



Фото: Евгений Ерчак. Снимок предоставлен пиар-менеджером группы Nizkiz

Могилевский рок-коллектив Nizkiz — гитарная романтика со стадионной подачей. Группа споет на русском и белорусском и поэкспериментирует с новым инструментальным звучанием. Ребята уже собрали полный Falcon Club Arena, а теперь готовы покорять более крупные концертные площадки. Кстати, недавно Nizkiz выпустили новый альбом «Сомнамбула», и он очень крутой. Обязательно послушайте перед фестивалем.

«Молчат дома»



Концерт в Нарве. Фото предоставлено группой «Молчат дома»

Минчане «Молчат дома» — одна из самых перспективных белорусских групп, придерживающаяся звуковой эстетики 1980-х. Их музыка — это симбиоз пост-панка, синти-попа и нью-вэйва. Умеренная ритм-секция, танцевально-романтичные синтезаторы и голос, который вроде бы прорывается к нам через время, в желании сказать что-то, что не успели донести предыдущие поколения музыкантов. Прошлой осенью группа завершила свой второй тур по Европе и Израилю и только что объявила третий еще более масштабный.

SHUMA





Белорусская этно-электронная группа SHUMA добавит колорита из славянского фольклора. Все выступления группы похожи на гипносессии, посвященные разным природным стихиям.

Вас ждет еще много актуальных групп и исполнителей. В то время, как с одной из сцен будет звучать рэп и хип-хоп, на другой развернет флаг свободолюбивый инди-стайл, третью оккупируют танцевальные ритмы, а четвертая покорится дерзкому року. Гости смогут свободно курсировать от одной площадки к другой, собирая самые яркие аккорды уходящего лета.