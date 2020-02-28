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Внешний госдолг Беларуси снизился

28.02.2020 18:55 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Снизился внешний госдолг страны. На 28 февраля он составляет 16 миллиардов 900 миллионов долларов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

В январе рассчитались по долгам с банками КНР на 167,7 миллиона долларов. Правительству России вернули 92,2 миллиона долларов. Всего в 2020 году страна должна будет выплатить без малого 4 миллиарда долларов государственного долга. Основную часть платежей нужно сделать в пользу России.

Внешний госдолг Беларуси снизился

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Китаю должны 1,3 миллиарда, Евразийскому фонду стабилизации и развития – 1 миллиард. Также деньги нужно выплатить Всемирному банку и инвесторам за белорусские облигации, размещенные на финансовых рынках.

Люди в материале: Наталья Надольская

 
 
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Новости Беларуси. Снизился внешний госдолг страны. На 28 февраля он составляет 16 миллиардов 900 миллионов долларов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  В...
 
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