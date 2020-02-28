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Госрегулирование цен на сахар продлили в Беларуси

28.02.2020 18:56 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. С начала 2020 года в стране второй раз продлевается госрегулирование цен на сахар, которое было введено в октябре, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

Министерство антимонопольного регулирования и торговли продлило эту процедуру на 30 дней. Это означает, что весь ввезенный и отечественный сахар не может стоить меньше 1,5 рубля.

Госрегулирование цен на сахар продлили в Беларуси

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Напомним, власти могут регулировать цены на сахар белый кристаллический как на социально значимый товар не больше 90 дней в течение одного года. Но с согласия ЕЭК этот срок можно продлить. 

В МАРТ поясняли ранее, что необходимость введения временного регулирования цен на сахар была вызвана «увеличением материальных затрат и ухудшением финансового состояния организаций сахарной отрасли в условиях снижения объемов продаж».

Люди в материале: Наталья Надольская

 
 
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Новости Беларуси. С начала 2020 года в стране второй раз продлевается госрегулирование цен на сахар, которое было введено в октябре, сообщили в программе Новости «24...
 
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