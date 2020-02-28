Источник материала: Новости Волковыска

В Беларуси будет разработан указ о создании на частных предприятиях первичных профсоюзных организаций, заявил Александр Лукашенко, выступая 28 февраля на VIII съезде Федерации профсоюзов Беларуси.

По его словам, с момента проведения предыдущего съезда ФПБ в 2015 году было создано свыше 4,2 тысячи профсоюзных организаций, из которых 75% – на частных предприятиях, сообщает пресс-служба главы государства.

Лукашенко подчеркнул, что профсоюзы – это «гарант и защитник прав работников по всем направлениям, в том числе и на предприятиях в частном секторе», поэтому первичные профсоюзные организации «уместны и там».

Во время выступления Александр Лукашенко заявил: "Подготовьте, если не понимают, мой указ о создании в частных предприятиях первичных профсоюзных организаций". Его слова вызвали длительные овации в зале.

"Это не спонтанное решение, – продолжал Лукашенко. – Мне надоело слушать от него [Михаила Орды, председателя ФПБ], когда приходит на доклад, каждый раз (ему уже тоже стыдно об этом говорить) в конце говорит: "Александр Григорьевич, вот мы создали на частных предприятиях два десятка [организаций]..." – "А остальные?" – "Ну не хотят..." Надо заставить их это же нормально!"

После длительных очередных оваций в зале Лукашенко сказал, что за рубежом не будут протестовать против такого решения.