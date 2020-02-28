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На съезде ФПБ Александру Лукашенко сделали символичный подарок
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. На добрую память участники съезда преподнесли Александру Лукашенко особый подарок. На картине – школа, где учился будущий Президент, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Юлия Бешанова, корреспондент:
Михаил Орда, председатель Федерации профсоюзов Беларуси:
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Новости Беларуси. На добрую память участники съезда преподнесли Александру Лукашенко особый подарок. На картине – школа, где учился будущий Президент, сообщили в...
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