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На съезде ФПБ Александру Лукашенко сделали символичный подарок

28.02.2020 19:58 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. На добрую память участники съезда преподнесли Александру Лукашенко особый подарок. На картине – школа, где учился будущий Президент, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

На съезде ФПБ Александру Лукашенко сделали символичный подарок

Юлия Бешанова, корреспондент:
И пусть это изображение не первое в коллекции главы государства, такие моменты особенно согревают душу.

На съезде ФПБ Александру Лукашенко сделали символичный подарок

Михаил Орда, председатель Федерации профсоюзов Беларуси:
Это школа, в которой учился Александр Григорьевич Лукашенко.

На съезде ФПБ Александру Лукашенко сделали символичный подарок

Люди в материале: Александр Лукашенко, Михаил Орда, Юлия Бешанова

 
 
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Новости Беларуси. На добрую память участники съезда преподнесли Александру Лукашенко особый подарок. На картине – школа, где учился будущий Президент, сообщили в...
 
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