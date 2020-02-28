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У госпитализированного в Слониме дальнобойщика коронавирус не подтвердился
Источник материала: Партизан
У госпитализированного в Слониме дальнобойщика коронавирус не подтвердился. Информация об этом размещена на
Мужчина вернулся из Маньчжурии и обратился в поликлинику с высокой температурой. 27 февраля у него взяли анализ, поместили в инфекционное отделение. Результаты анализа отрицательные. Из больницы мужчину выписали, добавляет сайт
Как известно, в пятницу коронавирус добрался и до Беларуси. Было объявлено, что его обнаружили у студента из Ирана, прилетевшего в Минск из Баку. Министр здравоохранения Владимир Караник успокаивает: у иранца нет клинических симптомов коронавируса. Однако 26 студентов и 7 преподавателей, которые с ним общались, были изолированы. Но у них признаков коронавируса нет.
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У госпитализированного в Слониме дальнобойщика коронавирус не подтвердился. Информация об этом размещена на сайте Слонимской центральной районной больницы.
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