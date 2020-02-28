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Коронавирус. Гродненские пограничники усилили меры безопасности в пунктах пропуска

28.02.2020 — Разное | Вороновская газета  
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Источник материала: Вороновская газета

Коронавирус. Гродненские пограничники усилили меры безопасности в пунктах пропуска

Уже длительное время новый вирус из Китая держит в напряжении население земного шара. В связи с эпидемией вируса во многих странах пошли на усиление мер безопасности. Санитарно-карантинный контроль в пунктах пропуска усилили и белорусские пограничники.

По словам начальника службы информации и связей с общественностью Гродненской пограничной группы Надежды Масевич, на всех участках Гродненской пограничной группы уделяется особое внимание осуществлению санитарно-карантинного контроля лиц, пересекающих границу. Постоянному уточнению подлежит и перечень стран с неблагоприятной санитарно-эпидемиологической обстановкой.
 
 Ранее с личным составом были проведены занятия совместно с сотрудниками санитарно-карантинных служб по порядку выявления в пассажиропотоке лиц с признаками инфекционного заболевания. Эти занятия обновлены, – отметила она.
 
В первую очередь, сотрудники обращают внимание на внешние признаки состояния человека. Именно они могут сигнализировать о наличии инфекционного заболевания. В случае их выявления пограничники изолируют человека из общего пассажиропотока. Дальнейшим обследованием гражданина занимаются медицинские работники.
 
Как отметила Надежда Масевич, пограничники обеспечены всеми необходимыми средствами индивидуальной защиты – масками, перчатками, дезинфицирующими средствами.
 

В то же время, все процедуры в международных пунктах пропуска осуществляются в штатном режиме.

Ольга ЗАЕНЧКОВСКАЯ
https://grodnonews.by/

 
 
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Уже длительное время новый вирус из Китая держит в напряжении население земного шара. В связи с эпидемией вируса во многих странах пошли на усиление мер...
 
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