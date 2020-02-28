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В студенты без экзаменов. Помощник Президента Республики Беларусь – инспектор по Гродненской области Иван Лавринович встретился с учениками аграрного класса Райцевской средней школы

28.02.2020 — Разное | Полымя  
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Источник материала: Полымя

В студенты без экзаменов. Помощник Президента Республики Беларусь – инспектор по Гродненской области Иван Лавринович встретился с учениками аграрного класса Райцевской средней школы

В учреждениях образования Кореличского района открыто три класса аграрной направленности, в которых занимаются 16 учащихся 10 и 11 классов. Агроклассы действуют в Райцевской и Циринской средних школах. В стране такие классы начали открывать с 2018 года, чтобы обеспечить сельское хозяйство квалифицированными кадрами. Помощник Президента по Гродненской области Иван Лавринович встретился с учениками 10-го аграрного класса Райцевской средней школы и поговорил с ребятами о будущей профессии и мечтах.

— Планируется, что в этом году выпускники агроклассов смогут поступать в аграрные вузы без экзаменов, — сказал Иван Лавринович. — Пока же такие преимущества предоставляет Гродненский государственный аграрный университет. Абитуриенту достаточно пройти собеседование и он уже студент.

Иван Лавринович подчеркнул, что развитию аграрного комплекса в Беларуси уделяется пристальное внимание. Для успешного развития сельскохозяйственной отрасли нужны квалифицированные кадры. Ведь от состояния дел в этом секторе экономики зависит благосостояние белорусов и стабильность государства.

Особенно заинтересовано в привлечении молодых кадров руководство сельскохозяйственного производственного кооператива «Свитязянка-2003».

— С 2015 по 2019 годы мы заключили 12 целевых договоров на обучение ребят в различных учебных заведениях для того, чтобы обеспечить хозяйство специалистами, — говорит председатель СПК «Свитязянка-2003» Владимир Головач.

В студенты без экзаменов. Помощник Президента Республики Беларусь – инспектор по Гродненской области Иван Лавринович встретился с учениками аграрного класса Райцевской средней школы

Всем целевикам выплачивается дополнительная стипендия в размере двух базовых величин, обеспечивается оплачиваемая производственная практика. Пришедшим на первое рабочее место выделяется жилье. Сегодня все молодые специалисты «Свитязянки» живут в комфортном благоустроенном общежитии агрогородка Райца. А тем, кто создал семью, в качестве свадебного подарка от сельхозпредприятия преподносят ключи от собственных квадратных метров. За последние 6 лет хозяйством построено 6 жилых домов, в 2020 году будут  сданы в эксплуатацию еще 5 квартир. Отдельное жилье получили 5 молодых семей, из них одна многодетная.  Кроме того, в «Свитязянке» действует серьезный социальный пакет для молодежи: увесистые подъемные выплаты в размере от 10 базовых величин, сокращенная рабочая неделя и оплачиваемый отпуск для заочников. Заботятся в «Свитязянке» и о подшефном учреждении образования. Стипендии отличникам учебы, спонсорская помощь к началу учебного года, новогодние подарки — все это хорошие инвестиции в будущее. Такая грамотная кадровая политика дает свои плоды. Из 32 молодых специалистов, пришедших на сельхозпредприятие за последние 9 лет, 14 продолжают трудиться и сейчас, а средний возраст коллектива составляет 45 лет. Да  и средняя зарплата на предприятии, а это почти 950 рублей, заставляет молодых задуматься: а стоит ли искать лучшей доли? Сам же председатель СПК «Свитязянка-2003» Владимир Головач верит, что новая смена, получив образование, вернется на малую родину.

О своих планах на будущее 10-класники Райцевской средней школы поделились с Помощником Президента  Иваном Лавриновичем.

В студенты без экзаменов. Помощник Президента Республики Беларусь – инспектор по Гродненской области Иван Лавринович встретился с учениками аграрного класса Райцевской средней школы

— Мой отец работает животноводом в СПК «Свитязянка-2003», — говорит Янина Королько. — Я же мечтаю о профессии ветеринарного врача, потому что очень люблю животных.

В студенты без экзаменов. Помощник Президента Республики Беларусь – инспектор по Гродненской области Иван Лавринович встретился с учениками аграрного класса Райцевской средней школы

Ее одноклассница Рената Месникович хочет получить профессию бухгалтера в Гродненском аграрном университете. Полина Солодуха и Никита Муравский  планируют покорять Белорусский аграрный технологический университет.

В студенты без экзаменов. Помощник Президента Республики Беларусь – инспектор по Гродненской области Иван Лавринович встретился с учениками аграрного класса Райцевской средней школы

Пока же каждое лето школьники активно работают в стройотрядах, получают от сельхозпредприятия заработную плату и приятный бонус к началу нового учебного года: отработавшим в хозяйстве более 15 дней вручается конверт с премией.

Начальник управления образования Кореличского райисполкома Ирина Осташевич подчеркивает:

— Планируется, что с нового учебного года в Кореличском районе появятся новые аграрные классы. Мы изучим профессиональные намерения 10-классников, побеседуем с родителями тех ребят, которые планируют связать свою жизнь с сельским хозяйством. На данный момент в районе действуют 3 аграрных и 4 педагогических класса, 2 спортивных, класс правовой направленности, военно-патриотический клуб, ориентирующий молодых людей на получение военных специальностей.

В студенты без экзаменов. Помощник Президента Республики Беларусь – инспектор по Гродненской области Иван Лавринович встретился с учениками аграрного класса Райцевской средней школы

Иван Лавринович знакомится со школьным краеведческим музеем

В студенты без экзаменов. Помощник Президента Республики Беларусь – инспектор по Гродненской области Иван Лавринович встретился с учениками аграрного класса Райцевской средней школы

Гордость Райцевской средней школы — зимний сад

 

В студенты без экзаменов. Помощник Президента Республики Беларусь – инспектор по Гродненской области Иван Лавринович встретился с учениками аграрного класса Райцевской средней школы

В подарок от СПК «Свитязянка-2003» Райцевская школа получила несколько современных тренажеров стоимостью 4 тысячи рублей

В студенты без экзаменов. Помощник Президента Республики Беларусь – инспектор по Гродненской области Иван Лавринович встретился с учениками аграрного класса Райцевской средней школы

Инна ЛЕЙКО

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В учреждениях образования Кореличского района открыто три класса аграрной направленности, в которых занимаются 16 учащихся 10 и 11 классов. Агроклассы
 
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