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«У меня были на глазах слёзы». Участники съезда ФПБ о выступлении Президента Беларуси
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Из зала, в котором прошел VIII съезд ФПБ, делегаты выходили с особым настроением, с новыми идеями и уверенностью – их идеи и работа действительно нужны и заметны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Для участия в съезде прибыли и иностранные гости.
Костакис Теодору, участник Генерального совета Всекипрской федерации труда:
Антонина Кузьмина, председатель первичной профсоюзной организации ЗАО «Добрушский фарфоровый завод»:
Светлана Клочок, председатель Белорусского профсоюза работников химической, горной и нефтедобывающей отраслей промышленностей:
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Новости Беларуси. Из зала, в котором прошел VIII съезд ФПБ, делегаты выходили с особым настроением, с новыми идеями и уверенностью – их идеи и работа действительно...
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