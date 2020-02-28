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«У меня были на глазах слёзы». Участники съезда ФПБ о выступлении Президента Беларуси

28.02.2020 20:41 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Из зала, в котором прошел VIII съезд ФПБ, делегаты выходили с особым настроением, с новыми идеями и уверенностью – их идеи и работа действительно нужны и заметны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

«У меня были на глазах слёзы». Участники съезда ФПБ о выступлении Президента Беларуси

Для участия в съезде прибыли и иностранные гости.  

«У меня были на глазах слёзы». Участники съезда ФПБ о выступлении Президента Беларуси

Костакис Теодору, участник Генерального совета Всекипрской федерации труда:  
Это очень важно, что в вашей стране очень большой процесс организован профсоюзный. Очень большой процесс. И очень важную роль играет ваше правительство, помогает профсоюзам.  

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«У меня были на глазах слёзы». Участники съезда ФПБ о выступлении Президента Беларуси

Антонина Кузьмина, председатель первичной профсоюзной организации ЗАО «Добрушский фарфоровый завод»:
Впечатления очень сильные. Я впервые на таком мероприятии, я впервые делегатом съезда являюсь. Вы знаете, мне все нравится. Я поражена и тем, как Президент подготовлен, и тем, насколько он простой. Да, он отступал от своего текста и говорил своими словами – это было очень близко нам и трогательно. Когда он говорил про наш завод, у меня были на глазах слезы.   

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«У меня были на глазах слёзы». Участники съезда ФПБ о выступлении Президента Беларуси

Светлана Клочок, председатель Белорусского профсоюза работников химической, горной и нефтедобывающей отраслей промышленностей:
Для меня, например, является очень хорошим фактом, который сегодня свидетельствует о том, что, наконец-то, вопрос совершенствования системы пенсионного обеспечения, который постоянно поднимали люди, – это и продолжение работы, когда люди достигли пенсионного возраста, это дифференциация пенсии, это совершенствование системы профессионального пенсионного страхования – очень важные вопросы, которые затрагивали напрямую работников наших отраслей промышленности.   

Люди в материале: Александр Лукашенко, Костакис Теодору, Антонина Кузьмина, Светлана Клочок, Юлия Бешанова

 
 
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Новости Беларуси. Из зала, в котором прошел VIII съезд ФПБ, делегаты выходили с особым настроением, с новыми идеями и уверенностью – их идеи и работа действительно...
 
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