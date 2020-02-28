Смотрите, как хотят застроить район Фомина-Машерова в Бресте

Источник материала: Виртуальный Брест

В Бресте обсудили концепцию застройки района у Брестской крепости.





На Градостроительном совете в горисполкоме речь шла о жилой застройке в районе улиц Фомина-Машерова. Эта территория примечательна тем, что рядом с будущим кварталом находятся Брестская крепость и музей паровозов. Поэтому внимание к обустройству района очень пристальное.

– В прошлом году был утвержден детальный план застройки исторической части города, – пояснил главный архитектор области Александр Жарков. – Что касается территории в районе Брестской крепости, то мы сейчас обсудили концепцию ее застройки. Это будет современный комплекс многоквартирных домов, с дворовой территорией, свободной от машин. Учитывая тот факт, что квартал располагается недалеко от въезда в нашу страну, необходимо, чтобы он выглядел красиво и достойно. Поэтому к данному объекту предъявляются повышенные требования.





В данном квартале реализуются современные подходы к строительству жилья, найдено интересное архитектурное решение. Квартал будет представлять пять отдельно стоящих 8-этажных зданий с приблизительным количеством квартир – 270.

Основные материалы, использующиеся в отделке, – красный кирпич и медь на фасадах (отсылка к Брестской крепости и музею паровозов соответственно). Предусмотрены многоуровневые парковки и велопарковки, а также встроенные помещения на первых этажах зданий – мелкие торговые объекты и детский сад. По сути, квартал замкнутый, с игровыми площадками внутри.

Данная концепция нашла одобрение у членов Градостроительного совета.







































