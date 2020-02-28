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В «Чижовка-Арене» прошла эвакуация около 2 000 школьников
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Примерно 2 000 школьников Заводского района 28 февраля собрала «Чижовка-Арена», чтобы преподать им один из главных уроков – урок безопасности, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
Таково финальное мероприятие в рамках Единого дня безопасности. И пусть подростками оно пока воспринимается больше как развлечение, опыт показывает: одно практическое занятие заменяет десяток теоретических.
Ольга Мельченко, официальный представитель Минского городского управления МЧС:
Эвакуация нескольких тысяч человек прошла буквально за считанные минуты. На улице интерактивное обучение продолжилось. Как пользоваться огнетушителем? Что делать, если разбился градусник? И что чувствует человек в перевернутой машине?
Я теперь убедился, что ремень безопасности действительно может спасти, выдержать.
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Новости Беларуси. Примерно 2 000 школьников Заводского района 28 февраля собрала «Чижовка-Арена», чтобы преподать им один из главных уроков – урок безопасности,...
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