Правозащитники обратились за защитой Круткина к спецдокладчикам ООН

"Весны" обратились к спецдокладчикам ООН в связи с ситуацией полоцкого активиста гражданской кампании «Европейская Беларусь» Алеся Круткина, отбывающего 45 суток подряд за расклейку листовок по статье 23.34 КоАП («Нарушение порядка организации или проведения массовых мероприятий»). Правозащитникиобратились к спецдокладчикам ООН в связи с ситуацией полоцкого активиста гражданской кампании «Европейская Беларусь» Алеся Круткина, отбывающего 45 суток подряд за расклейку листовок по статье 23.34 КоАП («Нарушение порядка организации или проведения массовых мероприятий»).





Активиста «Европейской Беларуси» Алеся Круткина суд уже третий раз наказывает сутками. 28 января Алеся Круткин был наказан 15-суточным арестом за участие в декабрьской акции протеста против интеграции. 12 февраля суд Октябрьского района Витебска осудил на 15 суток активиста за расклейку листовок "Колхозной диктатуре — баста" на административных зданиях города по статье 23.34 КоАП. 26 февраля полоцкий активист должен был выйти на свободу после 30-суточного ареста, но в тот же день Алесю Круткину присудили еще 15 суток ареста по статье 23.34 КоАП.





Обращения были направлены сразу к трем специальным докладчикам ООН:





- по вопросу о праве на свободу мирных собраний и ассоциаций;





- по вопросу о поощрении и защите права на свободу мнений и их свободное выражение;





- по вопросу о положении в области прав человека в Беларуси.





Правозащитники отмечают, что Александр Круткин был лишен свободы на 45 суток именно за реализацию права на свободное выражение мнения и на свободу собраний. Ни в одном из судебных постановлений о привлечении Алеся Круткина к ответственности не указано каким образом его действия создавали угрозу целям, указанным в статьях 19 и 21 Международного пакта о гражданских и политических правах, как основания для ограничения прав на свободу выражения мнения и свободу собраний.





"Требуется принятие срочных мер для освобождения Александра Круткина, который уже провел за решеткой 30 дней и должен провести еще 15, если ему не будет назначено дополнительное наказание. Также необходимо не допустить исполнения судебных решений об аресте Дмитрия Козлова (осталось отбыть 94 суток), Павла Северинца (осталось отбыть 30 суток), Сергея Тихоновского и Максима Урбановича (осталось отбыть по 15 суток), а также находящегося в вынужденной эмиграции Вячеслава Сивчика (должен отбыть 45 суток)", — отмечают правозащитники в обращениях.