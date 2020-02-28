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Некоторые белорусы увиденному в расчётчиках удивились. Реакция Александра Лукашенко

28.02.2020 23:40 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Бюджетники получили зарплаты по новой системе, которая, по идее, должна была упростить начисления, сообщили в программе Новости 24 часа» на СТВ.

Некоторые белорусы увиденному в расчётчиках удивились. Реакция Александра Лукашенко

Но некоторые увиденному в расчетчиках удивились: сумма оказалась меньше ожидаемой. И это при том, что и Президент, и представители Федерации объясняли: выплаты не должны уменьшиться ни на копейку.

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Некоторые белорусы увиденному в расчётчиках удивились. Реакция Александра Лукашенко

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Вы что, на местах не можете начислить несчастную заработную плату? Это же самая элементарная бухгалтерия в бюджетной сфере начислить заработную плату. Почему это не произошло?

Я думаю, правительство и Комитет госконтроля, если нужно, и прокуратура доложат мне, что там произошло. Вы просто подставляете и меня. Я же публично сказал, что никто не должен пострадать. А почему страдают из-за того, что мы плохо учились арифметике, алгебре или высшей математике, которую изучали все почти бухгалтера с верхним образованием вуза. Почему так произошло?

Некоторые белорусы увиденному в расчётчиках удивились. Реакция Александра Лукашенко

И почему соответствующее звено вертикали власти не исправило на местах это вовремя? Этого быть не должно. Это говорит о вашей расхлябанности, как минимум перед президентскими выборами.

Люди в материале: Александр Лукашенко

 
 
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Новости Беларуси. Бюджетники получили зарплаты по новой системе, которая, по идее, должна была упростить начисления, сообщили в программе Новости 24 часа» на СТВ. ...
 
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