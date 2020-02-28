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«Мы уверены, что она победит». Показываем, что происходит за кулисами белорусского отбора на «Евровидение – 2020»
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Кто же представит Беларусь на главном песенном конкурсе континента? В Минске стартовал финал национального отбора на «Евровидение», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 12 исполнителей и коллективов борются за путёвку в Роттердам.
Кристина Федорович, корреспондент:
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«Мы уверены, что она победит». Показываем, что происходит за кулисами белорусского отбора на «Евровидение – 2020»
Новости Беларуси. Кто же представит Беларусь на главном песенном конкурсе континента? В Минске стартовал финал национального отбора на «Евровидение», сообщили в...
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