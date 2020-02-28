«Мы уверены, что она победит». Показываем, что происходит за кулисами белорусского отбора на «Евровидение – 2020»

Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Кто же представит Беларусь на главном песенном конкурсе континента? В Минске стартовал финал национального отбора на «Евровидение», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 12 исполнителей и коллективов борются за путёвку в Роттердам.

На вокальной площадке работает съемочная группа Кристины Федорович.





Кристина Федорович, корреспондент:

Мы находимся в зоне гримерки, мы решили показать закулисную атмосферу. Артисты бегают, а самые главные фанаты поддерживают их у сцены. Они пришли задолго до начала финала, и мы пообщались с ними и узнали, за кого они болеют.



