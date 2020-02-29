Источник материала: Новости Волковыска

Продолжается информатизация организаций здравоохранения Волковыщины. В волковысской районной поликлинике в феврале установлен и введен в работу интерактивный стенд.

С помощью стенда посетители районной поликлиники могут осуществить предварительную запись на прием к врачам-специалистам районной, стоматологической и детской поликлиник.

Также с помощью стенда граждане могут узнать новости, важные факты о заболеваниях и их профилактике, диспансеризации и здоровом образе жизни, которые размещаются на сайте волковысской райбольницы.