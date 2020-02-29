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Популярный бар с Зыбицкой, где по выходным не протолкнуться, открылся во Львове
Источник материала: Tut.by
В феврале в Украине открылся филиал одного из самых успешных минских баров. Речь о мексиканском заведении el Pushka, которое работает на Герцена, 12. С недавних пор похожий на минский проект функционирует во Львове на улице Друкарской, 12 и называется Que Pasa. Совладелец бара Михаил Коноваленко показал TUT.BY фото нового места и рассказал о нем.
О том, что во Львове появится «минская el Pushka»,
— У нас возникла идея сотрудничества: что-то вроде франшизы, но в другом ключе, все вложились в равных долях. Мы открыли бар в самом центре Львова с такой же, как и в минской el Pushka, латиноамериканской зажигательной музыкой, колоритом, акцентом на текилу и мескаль, — вводит в курс дела Михаил.
Строительными работами, документами и поиском команды занимались львовские партнеры, белорусы взяли на себя все остальные обязанности. Обучали команду, отлаживали процессы, подбирали мебель, думали над меню и интерьером. Последним занимался дизайнер Антон Шаппо, который смог передать атмосферу и стиль латиноамериканских заведений в минских проектах el Pushka и в
Во многом белорусских бизнесменов привлек Львов из-за того, что это город с большим количеством туристов, нашим соотечественникам захотелось попробовать свои силы на таком рынке. Хотя сейчас, в феврале, нетуристический сезон, и гости из других городов и стран заходят в Que Pasa разве что в пятницу и на выходных. Михаил делится, что он и другие учредители волновались, насколько место понравится местным, львовянам. Но они приходят в бар. Как и белорусы.
— Когда мы работали с Василием на открытии, в гости приходили белорусы. Потом несколько парочек мне писало, что заходили к нам. На прошлых выходных тоже приветы передавали. Так что можно сказать, что почти каждый день какая-то компания белорусов врывается в Que Pasa.
Те, кто был в el Pushka в Минске знают, что помещение бара совсем небольшое, в пятницу и субботу там не протолкнуться. Львовский проект больше минского по площади, но ненамного. К слову, аренда во Львове обходится минчанам в два раза дешевле, чем в белорусской столице. И речь не идет о госаренде.
— Там другой рынок. Если в Минске выставят цену в 40 евро за «квадрат», то все, конечно, скажут, что это дорого, но арендаторы найдутся. Во Львове же, если поставить такую стоимость, помещение будет пустовать, поэтому собственнику придется сбросить цену. Рынок в Украине работает по-другому, — говорит минчанин.
Цены в львовском баре ниже примерно на 20%, если сравнивать их с ценами в заведении в Минске. Михаил берется объяснить, почему так. Важную роль, по его словам, играют несколько факторов: аренда, стоимость продуктов у поставщика, уровень зарплат.
— Аренда ниже — мы чуть-чуть можем снизить итоговую цену, поставщик привез продукты и алкоголь дешевле — это тоже отражается на цене. Заработная плата немного меньше, чем в Минске. Это все снижает расходы. Мы могли бы сделать цены такими же, как в Минске, потому что во львовских барах (именно барах) сейчас цены на уровне наших. Но мы решили не жадничать.
В отличие от минского во львовском баре есть кухня. Михаил говорит, что в таком городе, как Львов, где гастрономия процветает, открывать бар без кухни было непозволительно. Поэтому в Que Pasa готовят тако, севиче, начос с гуакамоле.
Некоторые цены в меню в белорусских рублях
Коноваленко говорит, что первоначально у него и партнера Василия Сапункова были сомнения по поводу открытия заведения в другой стране. Но рискнули, ведь подумали, что Львову не хватало праздничного бара.
— Интерес превысил наши опасения и страхи, поэтому решили попробовать. Если что-то пойдет не так, ничего страшного, это тоже опыт. Но первые недели работы показали, что людям это интересно. И на 90% мы уверены, что все будет классно.
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В феврале в Украине открылся филиал одного из самых успешных минских баров. Речь о мексиканском заведении el Pushka, которое работает на Герцена, 12. Теперь проект...
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