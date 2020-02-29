Популярный бар с Зыбицкой, где по выходным не протолкнуться, открылся во Львове

Источник материала: Tut.by

В феврале в Украине открылся филиал одного из самых успешных минских баров. Речь о мексиканском заведении el Pushka, которое работает на Герцена, 12. С недавних пор похожий на минский проект функционирует во Львове на улице Друкарской, 12 и называется Que Pasa. Совладелец бара Михаил Коноваленко показал TUT.BY фото нового места и рассказал о нем.



Здесь и далее — интерьер бара Que Pasa во Львове, проекте от создателей el Pushka. Фото: предоставлено совладельцем заведения

О том, что во Львове появится «минская el Pushka», стало известно в начале декабря. Открыть место хотели в конце 2019 года, но запуск перенесся на первую неделю февраля. На создание «второй Пушки», как бар уже назвали в соцсетях, ушло четыре месяца. Запуском проекта занимались минские бармены Михаил Коноваленко и Василий Сапунков, а также двое их украинских партнеров. Это бизнесмены, у них был опыт в ресторанном бизнесе, они владеют 12 Steps Bar во Львове. К слову, в качестве бар-менеджера это место курирует белорус Виктор Мешкевич. Именно он и познакомил владельцев el Pushka и 12 Steps Bar между собой.

— У нас возникла идея сотрудничества: что-то вроде франшизы, но в другом ключе, все вложились в равных долях. Мы открыли бар в самом центре Львова с такой же, как и в минской el Pushka, латиноамериканской зажигательной музыкой, колоритом, акцентом на текилу и мескаль, — вводит в курс дела Михаил.





Строительными работами, документами и поиском команды занимались львовские партнеры, белорусы взяли на себя все остальные обязанности. Обучали команду, отлаживали процессы, подбирали мебель, думали над меню и интерьером. Последним занимался дизайнер Антон Шаппо, который смог передать атмосферу и стиль латиноамериканских заведений в минских проектах el Pushka и в новеньком Sabroso на Карла Маркса.

Во многом белорусских бизнесменов привлек Львов из-за того, что это город с большим количеством туристов, нашим соотечественникам захотелось попробовать свои силы на таком рынке. Хотя сейчас, в феврале, нетуристический сезон, и гости из других городов и стран заходят в Que Pasa разве что в пятницу и на выходных. Михаил делится, что он и другие учредители волновались, насколько место понравится местным, львовянам. Но они приходят в бар. Как и белорусы.

— Когда мы работали с Василием на открытии, в гости приходили белорусы. Потом несколько парочек мне писало, что заходили к нам. На прошлых выходных тоже приветы передавали. Так что можно сказать, что почти каждый день какая-то компания белорусов врывается в Que Pasa.



Que pasa переводится с испанского как «Как дела?»

Те, кто был в el Pushka в Минске знают, что помещение бара совсем небольшое, в пятницу и субботу там не протолкнуться. Львовский проект больше минского по площади, но ненамного. К слову, аренда во Львове обходится минчанам в два раза дешевле, чем в белорусской столице. И речь не идет о госаренде.

— Там другой рынок. Если в Минске выставят цену в 40 евро за «квадрат», то все, конечно, скажут, что это дорого, но арендаторы найдутся. Во Львове же, если поставить такую стоимость, помещение будет пустовать, поэтому собственнику придется сбросить цену. Рынок в Украине работает по-другому, — говорит минчанин.





Цены в львовском баре ниже примерно на 20%, если сравнивать их с ценами в заведении в Минске. Михаил берется объяснить, почему так. Важную роль, по его словам, играют несколько факторов: аренда, стоимость продуктов у поставщика, уровень зарплат.

— Аренда ниже — мы чуть-чуть можем снизить итоговую цену, поставщик привез продукты и алкоголь дешевле — это тоже отражается на цене. Заработная плата немного меньше, чем в Минске. Это все снижает расходы. Мы могли бы сделать цены такими же, как в Минске, потому что во львовских барах (именно барах) сейчас цены на уровне наших. Но мы решили не жадничать.

В отличие от минского во львовском баре есть кухня. Михаил говорит, что в таком городе, как Львов, где гастрономия процветает, открывать бар без кухни было непозволительно. Поэтому в Que Pasa готовят тако, севиче, начос с гуакамоле.

Некоторые цены в меню в белорусских рублях

тако с курицей и беконом — 8,6 рублей

тако с креветкой и гуакомоле — 8,6 рублей

севиче с лососем и муссом с кокосом и кукурузой — 11,8 рублей

печеные перцы с анчоусами — 6,8 рублей

домашний гуакамоле и хрустящий начос — 8,1 рублей





Коноваленко говорит, что первоначально у него и партнера Василия Сапункова были сомнения по поводу открытия заведения в другой стране. Но рискнули, ведь подумали, что Львову не хватало праздничного бара.

— Интерес превысил наши опасения и страхи, поэтому решили попробовать. Если что-то пойдет не так, ничего страшного, это тоже опыт. Но первые недели работы показали, что людям это интересно. И на 90% мы уверены, что все будет классно.

Бар в мексиканском стиле Que Pasa Где: Львов, ул. Друкарская, 12 Когда: с понедельника по четверг с 17.00 до 2.00, в пятницу с 17.00 до 3.00, в субботу с 17.00 до 3.00, в воскресенье с 17.00 до 2.00

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