«Я не просил, чтобы меня рожали…» Мнение матери о том, что чайлдфри - ответственные люди

Источник материала: Tut.by

Из-за фейсбук-поста одной публичной персоны тема чайлдфри снова оказалась на волне обсуждений. Автор говорит о том, что концепцию чайлдфри он не поддерживает, а ее приверженцы просто не знают, от чего отказываются. Почему рождение ребенка — это не поле для экспериментов, рассуждает наш колумнист и мама взрослого сына Анна Петрова.

Во многом движение чайлдфри возникло в ответ на многовековое репродуктивное насилие. Наше общество патриархально, а домостроевские установки до сих пор очень сильны. Материнство по-прежнему считают главным предназначением женщины, а незамужняя и бездетная в глазах большинства — неудачница, несчастный человек, хотя на деле она может быть в сотни раз счастливее семейных с немыслимым багажом проблем. Учитывая существующие установки, женщине в принципе непросто сделать выбор в пользу чайлдфри. Таких людей немного, и довольно странно этот выбор осуждать или бить тревогу: на каждую не желающую рожать всегда найдется с десяток мечтающих родить пятерых.



Кадр из фильма «Джуно» носит иллюстративный характер и взят с сайта kinopoisk.ru

(Кстати, многодетные семьи тоже получают свое: их часто автоматом причисляют к неблагополучным, пьющим, нищим, малообразованным. Их называют сектантами, баптистами, цыганами, обвиняют в том, что они рожают ради неких материальных благ и квартир. Иначе говоря, общественному мнению все равно не угодить).

Но давайте посмотрим, сколько у нас брошенных детей. Нелюбимых, нежданных, недосмотренных. С ужасным постоянством появляются новости о том, что где-то в российской глубинке обнаружен очередной ребенок-маугли . Что пока мать гуляла пьяная, отчим выставил на балкон голого полуторагодовалого ребенка, предварительно избив его так, что в больнице малыша приняли за жертву ДТП. Что женщина многие годы держала дочь в клетке, продавая за бутылку в сексуальное рабство.

А сколько людей, про которых не пишут в СМИ, но они живут в адских условиях, в домах под снос, пьют не просыхая, но упорно рожают одного за другим? Вокруг — и у нас, и в странах-соседках — тьма этих безумных историй, в которые отказываешься верить, потому что реальность оказывается страшнее самых жутких хорроров.



Фото: pinterest.com

Как по-вашему: стало бы хуже, если б все эти люди сделали выбор в пользу чайлдфри?

Вот только это, увы, невозможно, потому что чайлдфри — это все-таки ответственность. Осознанный, хорошо продуманный и аргументированный жизненный выбор.

Что касается позиции «да вы попробуйте, просто не знаете, от чего отказываетесь», то совет этот звучит довольно странно, учитывая тот факт, что если «попробовала — не понравилось», то ребенок обратно не рассосется.

Очень показательно, что против чайлдфри чаще всего выступают мужчины, которые и сами не рожают, и в воспитании детей не сказать чтобы активно принимают участие в большинстве своем. Может, поэтому именно они и рассуждают в духе «не попробовали — не отказывайтесь», ведь как раз таки, в отличие от женщин, у мужчин дети вполне себе могут рассосаться обратно. Попробовал — не понравилось — ушел.

Для матери же ребенок — это навсегда, поэтому нужно осознавать, что можно остаться без поддержки и на всякий случай рассчитывать только на себя. И что вдвойне переживать и заботиться теперь следует не только о нем, но и о себе, потому что ты не можешь позволить себе заболеть и умереть, оставив ребенка без матери.



Фото: babygagaimages.com

Часто в обсуждении темы чайлдфри звучит мнение о том, что это эгоистично, что нельзя жить только для себя. Как будто быть эгоистичным и жить только для себя — это что-то ужасное. Нас долгие годы взращивали на том, что жизнь — это всегда сплошные страдания и жертвы (особенно для женщин, ага), вся школьная программа по литературе — это всегда боль, кровь, пот и слезы. Но сегодня мы постепенно приходим к тому, что жить только для себя — это нормально. Что в этом вовсе нет ничего постыдного и вредного для окружающих.

Да и кто сказал, что рожать — это не тот самый эгоизм? Все зависит только от того, под каким углом мы рассматриваем ситуацию. Разве мы не рожаем детей для себя? Для удовлетворения неких своих жизненных установок, для того, чтобы найти смысл в жизни, для сохранения семьи, для стакана воды в старости, в конце концов? Так что еще большой вопрос, в чем больше эгоизма.

А потом ребенок говорит: «Я не просил, чтобы меня рожали…»



Фото: verywellfamily.com

Часто можно услышать, как люди отговаривают друг друга или собственных детей заводить домашних животных, аргументируя тем, что это очень большая ответственность. Что котик, собачка, птичка, хомячок требуют ухода и ежедневной заботы. Что с собачкой нужно каждый день гулять, что котику нужно менять наполнитель в лотке, что попугайчику нужно чистить клетку, а рыбкам — аквариум. Что всех их нужно регулярно кормить, лечить и, если станет невмоготу, их нельзя просто взять и выставить на улицу.

Но не сказать, чтобы подобные разговоры часто велись по поводу рождения детей. Детей принято просто рожать, потому что «Бог дал». И это ни в коем случае не сравнение детей с домашними животными — нет, конечно. Речь лишь о том, что к рождению детей человек должен подходить ответственно, осознанно и с пониманием того, что тебя ожидает. Чтобы потом это не заканчивалось выходом в окно.

И если человек, скажем, осознает, что ему не стать хорошим родителем, что он не очень любит детей, что у него другие планы, что у него отсутствует материальная база, что он не хочет брать на себя ответственность за чужую жизнь и так далее, то что плохого в том, чтобы не множить на свете несчастных, обделенных любовью людей?

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