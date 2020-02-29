В Бресте показали концепт жилого квартала возле крепости, за который не будет стыдно перед туристами

Источник материала: Tut.by

Концепцию жилой застройки квартала за музеем железнодорожной техники обсудили 28 февраля на градостроительном совете в Брестском горисполкоме.



Концепция квартала на улице Фомина

Квартал, который обсуждали архитекторы, располагается в границах улиц Фомина, Гоголя и проспекта Машерова. С одной стороны он соседствует со зданием областной прокуратуры, с другой — с музеем железнодорожной техники. Сейчас это пустырь с парковкой.

Место для города значимое, подчеркнул главный архитектор Брестской области Александр Жарков:

— Это фактически въезд в Республику Беларусь, если учесть Западный обход. Туристы проехали Варшавский мост, переезжают [Берестейский мост] и первое, что они видят это вход в Брестскую крепость с одной стороны, а с другой — эту застройку. Поэтому она должна быть действительная достойной не только города и области, но и республики.



Фото: Станислав Коршунов, TUT.BY

Внутренний дворик и встроенный детский сад

Авторы разработанной концепции — ОАО «Брестпроект» — предложили возвести в этом месте жилой квартал из пяти восьмиэтажных домов на 270 квартир.

Здания предложено разместить с восточной стороны улицы Фомина. От областной прокуратуры квартал будет отделять парковка на 110 машиномест, а от музея — пешеходная дорожка, которая соединит проспект Машерова и улицу Гоголя.

В центре застройки разместится зеленая зона со скамейками, велопарковками, зонами отдыха для детей и взрослых. Первые этажи дома, который будет стоять вдоль пешеходной улицы, планируется отдать предпринимателям под рестораны, кафе и магазины. Кроме того концепцией предполагается строительство в одном из зданий встроенного детского сада.

— Это первый взгляд на то, как должно выглядеть жилье на данной территории, — пояснил главный архитектор проекта Виктор Юрко. — Наша концепция предлагает восьмиэтажную застройку жильем со встроенными помещениями, детским садом и парковкой. Это новая, современная архитектура с внутренним двориком, которая создает комфортную среду для человека.



Вид со стороны музея железнодорожной техники

По словам архитектора, концепция разрабатывалась с учетом окружающей территории:

— Рядом находится Брестская крепость, музей паровозов, поэтому предлагается использовать соответствующие материалы. Красный кирпич — отсылка к крепости, медь на фасадах — к музею паровозов. В увязке с этим окружением и получилась такая архитектура.

Члены градостроительного совета, выслушав презентацию Виктора Юрко, высказали свои идеи. Александр Жарко, предложил установить на пешеходной дорожке квартала памятные стелы «Их именами названы улицы Бреста», которые перенесли во время реконструкции проспекта Машерова.

— На следующей неделе планируется совещание по вопросу размещения стел. Рассматриваем несколько вариантов. Можно и эту рассмотреть, но пока обсуждается возможность их установки на улице Зубачева на участке между велодорожкой и проезжей частью, — ответил главный архитектор города Николай Власюк.



Зеленая зона в центре квартала

Также архитекторы предложили построить многоуровневую парковку вместо открытой стоянки на участке между кварталом и зданием областной прокуратуры, установить подземные мусорные контейнеры, а дома сделать энергоэффективными с проходными подъездами, чтобы один вход вел на улицу, а второй — во внутренний двор.

— Нужно максимально эффективно застраивать территорию, — подвел итог обсуждений Николай Власюк, — Нужно посмотреть, как можно замкнуть контур квартала и рассмотреть вариант парковки. Может быть со стороны улицы Фомина замкнуть контур и между прокуратурой и кварталом построить паркинг в несколько уровней. Будет он подземный или надземный — эти варианты можно определить уже проектом. Я считаю, что здесь представлена современная архитектура. Очень интересные найдены решения по фасадам.





Когда квартал начнет застраиваться неизвестно. Представленный концепт — это всего лишь визуализация того, как может выглядить участок.

— Следующий этап — разработка проекта, открытие финансирование и дальнейшая работа над проектом, — сообщил Виктор Юрко.