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Стало известно кто поедет от Беларуси на «Евровидение-2020»

29.02.2020 08:40 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Проект VAL представит Беларусь на конкурсе песни «Евровидение-2020» в Роттердаме.

Стало известно кто поедет от Беларуси на «Евровидение-2020»
Фото БЕЛТА
Сообщает корреспондент агентства «Минск-Новости».

Финал нацотбора завершился 28 февраля. VAL (дуэт Валерии Грибусовой и Владислава Пашкевича) выступил с белорусскоязычной песней «Да вiдна» и набрал 10 баллов от профессионального жюри и 10 баллов от зрителей. Всего в этом туре было 12 участников.

В. Грибусова поделилась радостью своей победы и сказала, что они в первый раз пробуются на «Евровидение» и то, что их выбрали представлять Беларусь на конкурсе — общий результат команды. Девушка поблагодарила их продюсера, родителей и группу поддержки.

— Мы чувствуем огромную поддержку за своей спиной, — отметила девушка.

Напомним, международный конкурс «Евровидение-2020» пройдет в Роттердаме (Нидерланды). Первый полуфинал, в котором выступит VAL, пройдет 12 мая, второй — 14 мая, финал планируют провести 16 мая.
 
Теги: Минск
 
 
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Проект VAL представит Беларусь на конкурсе песни «Евровидение-2020» в Роттердаме.
 
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