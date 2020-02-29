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Стало известно кто поедет от Беларуси на «Евровидение-2020»
Источник материала: Партизан
Проект VAL представит Беларусь на конкурсе песни «Евровидение-2020» в Роттердаме.
Фото БЕЛТА
Сообщает корреспондент агентства
Финал нацотбора завершился 28 февраля. VAL (дуэт Валерии Грибусовой и Владислава Пашкевича) выступил с белорусскоязычной песней «Да вiдна» и набрал 10 баллов от профессионального жюри и 10 баллов от зрителей. Всего в этом туре было 12 участников.
В. Грибусова поделилась радостью своей победы и сказала, что они в первый раз пробуются на «Евровидение» и то, что их выбрали представлять Беларусь на конкурсе — общий результат команды. Девушка поблагодарила их продюсера, родителей и группу поддержки.
— Мы чувствуем огромную поддержку за своей спиной, — отметила девушка.
Напомним, международный конкурс «Евровидение-2020» пройдет в Роттердаме (Нидерланды). Первый полуфинал, в котором выступит VAL, пройдет 12 мая, второй — 14 мая, финал планируют провести 16 мая.
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Проект VAL представит Беларусь на конкурсе песни «Евровидение-2020» в Роттердаме.
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