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Как отвлечься от чтения новостей про коронавирус? Предлагаем топ-5 увлекательных психологических романов

29.02.2020 08:50 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Среди множества детективных сюжетов особое место всегда занимало противостояние изощренного маньяка и полицейского-психолога, начиная от Клариссы Старлинг и заканчивая поведенческим анализом в сериале «Охотник за разумом». Из книжных новинок мы выбрали несколько увлекательных триллеров о профайлерах, которые точно отвлекут вас от паники в социальных сетях.

(Профайлинг — это понятие, которое обозначает совокупность психологических методов оценки и прогнозирования поведения человека. — Прим. редакции).

«Внутри убийцы», Майк Омер


В Чикаго находят женские тела, забальзамированные особым составом, позволяющим придавать трупу любую позу. Расследование ведет полиция Чикаго, но ФБР присылает и своего специалиста — молодого профайлера Зои Бентли.

Был такой отличный старый триллер Криса Муни «Пропавшие»: в маленьком американском городке орудует серийный убийца, девочка-подросток, столкнувшись с ним, чудом выживает и, вырастая, становится криминалистом. Вот и здесь точно такой же сюжет: когда Зои Бентли была подростком, она самостоятельно вычислила орудовавшего в ее родном городке серийного убийцу. Но тогда ей никто не поверил, зато во многом благодаря этому она и стала психологом-профайлером. В результате актуальное расследование убийств в Чикаго перемежается с прошлым главной героини, ведь преступник не был пойман и преследует Зои на протяжении всех этих лет.

«Внутри убийцы» — первая книга цикла о Зои Бентли, будем надеяться, что скоро переведут и следующие, а сегодня автор уже работает над третьей.

«Могила в горах», Микаэль Юрт, Ханс Русенфельдт


Иммигрантка из Афганистана обращается в отдел журналистских расследований с просьбой узнать судьбу давно пропавшего без вести мужа. В это же время заблудившиеся туристки обнаруживают в горах массовое захоронение: шесть скелетов, четверо взрослых и двое детей, опознать которые не представляется возможным. На место захоронения выезжает госкомиссия, созданная специально для расследования особо сложных дел, куда входят два следователя, эксперт-криминалист, компьютерщик и психолог-профайлер.

Это третья книга о профайлере Себастьяне Бергмане. В ней автор уделяет довольно много внимания личной жизни главных героев, поэтому чтобы лучше разобраться, что к чему, рекомендуем начать читать серию с начала. Две первые книги автора также переведены на русский: «Темные тайны» — отличная психологическая драма с неизбитым сюжетом и неожиданной развязкой и «Ученик» — классическое противостояние профайлера и маньяка. В марте обещают четвертую книгу о расследованиях Бергмана «Немая девочка».

Любители экранизаций могут обратить внимание, что по мотивам романов о Себастьяне Бергмане снят одноименный сериал.

«Девушка в лабиринте», Донато Карризи

Аномальная жара накрыла город, изменив ритм привычной жизни: только в темное время суток можно работать, двигаться, выживать. Именно среди ночи Саманта Андретти возвращается из некогда поглотившей ее тьмы. Пятнадцать лет — с тех пор, как ее похитили по дороге в школу, — она провела в лабиринте, не видела солнца, цветов, деревьев, не смотрелась в зеркало. Молодую женщину помещают в больничную палату.

Наблюдающий за ней криминальный психолог доктор Грин охотится не за монстрами во внешнем мире, а за теми, что живут в сознании жертв. Возможно, воспоминания Саманты смогут навести на след того, кто держал ее в заточении. Параллельное расследование, несмотря на смертельный диагноз, ведет частный детектив Бруно Дженко.

Донато Карризи сегодня просто луч света в царстве любителей детективов и триллеров. С закрученными сюжетами, динамичными расследованиями и совершенно невероятными финалами, его романы совершенно не похожи на книги других представителей жанра.

Книга уже экранизирована с Дастином Хоффманом и Тони Сервилло в главных ролях.

«Терпение дьявола», Максим Шаттам


Когда говорят о том, что кровь, кишки, расчлененка — это всегда скандинавы, почему-то забывают о французах. А ведь у Жана-Кристофа Гранже или Франка Тилье жути побольше будет. Или вот Максим Шаттам, у которого есть отличная трилогия: «Душа зла», «Во тьме» и «Черная вдова», сейчас переизданные под новыми названиями, где жуткие истории со снятыми скальпами и смертоносными пауками расследует специалист по серийным убийцам Джошуа Бролен на пару с детективом Аннабель О’Доннел.

И вот сейчас на русском вышли две книги из новой серии «Парижский отдел» — «Терпение дьявола» и «Зов пустоты». Правда, как водится, издатель проигнорировал первую книгу «Первобытное зло», постоянное упоминание о которой в процессе чтения немного нервирует. Но прямой связи между книгами нет, и на том спасибо.

Во время полицейского рейда бригада по борьбе с наркотиками неожиданно обнаруживает не запрещенные вещества, а куски человеческой кожи. В то же время в другом конце Парижа двое подростков устраивают кровавую бойню в скоростном поезде. Вспышки агрессии, выливающиеся в массовые убийства, продолжаются по всему Парижу. В городе начинают находить трупы людей с искаженными от ужаса лицами. Лейтенант Парижского отдела жандармерии Лудвина Ванкер, много времени посвятившая изучению психологии серийных и массовых убийц, первая начинает подозревать, что все эти преступления связаны между собой человеком, возомнившим себя дьяволом.

«Сказка о смерти», Андреас Грубер

Еще жестче французов немецкоязычные авторы. Например Себастьян Фитцек, роман которого «Отрезанный» недавно был экранизирован под названием «Звонок мертвецу» (слабонервным определенно не советуем). Или австриец Андреас Грубер с его серией книг о профайлере Мартене С. Снейдере, в которых автор тоже не скупится на кровавые подробности.

В Берне обнаружен труп женщины с вырезанным на теле загадочным символом, и это не единственная жертва маньяка. Трупы множатся, а почерк преступника очень напоминает «работу» Пита Ван Луна, который давно заперт в отрезанной от мира тюрьме для особо опасных преступников с психическими отклонениями. Удалось ли ему сбежать? Голландский профайлер Мартен С. Снейдер и комиссар Сабина Немез открывают охоту на преступника, но убийца всегда на шаг впереди.

Профайлер Мартен С. Снейдер способен проникнуть в мозг преступника, процент раскрываемости преступлений, за которые он берется, поражает. Но при этом он совершенно невыносимый хам, страдает очень тяжелыми головными болями, от которых пытается спастись с помощью марихуаны, и ворует книги из крупной книжной сети, из-за которой его отец, владелец собственного магазинчика, разорился и покончил с собой.

«Сказка о смерти» — третья книга о расследованиях Мартена С. Снейдера, две первые книги — «Смерть с уведомлением» и «Смертный приговор» — также переведены на русский.

 
 
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Из книжных новинок мы выбрали несколько увлекательных триллеров о профайлерах, которые точно отвлекут вас от паники в социальных сетях.
 
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