На контроле Президента: как развиваются Вооруженные Силы Беларуси

Источник материала: Міёрскія навіны

Вооруженные Силы нашей страны создавались на базе Краснознаменного Белорусского военного округа. Это некогда славное объединение советских войск всегда было в авангарде, поэтому даже в сложное время офицеры смогли сохранить боевой потенциал армии. О том, как удалось его развить в современное высокотехнологичное состояние Вооруженных Сил, — очередной выпуск специального проекта Агентства теленовостей, вышедший в эфире канала « Беларусь 1 ».

Середина 1990-х. Некогда мощная армия Советского Союза разделена. Боевой потенциал держится на вооружении, которое поступило в войска еще в 1970 — 1980-х годах. Армия того времени была похожа на богатыря — грозного, но неповоротливого. Надежная опора — офицеры, но даже им приходится нелегко. Зарплаты с каждым месяцем становятся ниже, да и удержаться на своем месте все сложнее. Начальник Генерального штаба Вооруженных Сил — первый заместитель министра обороны Александр Вольфович вспоминает:



— Группировка войск достигала почти 300 тысяч человек. Были механическое сокращение частей, соединений, массовое увольнение офицерского состава. Ни о каком развитии Вооруженных Сил на тот момент не шло и речи.



