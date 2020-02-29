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На контроле Президента: как развиваются Вооруженные Силы Беларуси

29.02.2020 — Разное | Міёрскія навіны  
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Источник материала: Міёрскія навіны

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На контроле Президента: как развиваются Вооруженные Силы Беларуси Вооруженные Силы нашей страны создавались на базе Краснознаменного Белорусского военного округа. Это некогда славное объединение советских войск всегда было в авангарде, поэтому даже в сложное время офицеры смогли сохранить боевой потенциал армии. О том, как удалось его развить в современное высокотехнологичное состояние Вооруженных Сил, — очередной выпуск специального проекта Агентства теленовостей, вышедший в эфире канала «Беларусь 1».

Середина 1990-х. Некогда мощная армия Советского Союза разделена. Боевой потенциал держится на вооружении, которое поступило в войска еще в 1970 — 1980-х годах. Армия того времени была похожа на богатыря — грозного, но неповоротливого. Надежная опора — офицеры, но даже им приходится нелегко. Зарплаты с каждым месяцем становятся ниже, да и удержаться на своем месте все сложнее. Начальник Генерального штаба Вооруженных Сил — первый заместитель министра обороны  Александр Вольфович вспоминает:

— Группировка войск достигала почти 300 тысяч человек. Были механическое сокращение частей, соединений, массовое увольнение офицерского состава. Ни о каком развитии Вооруженных Сил на тот момент не шло и речи.

Во второй половине 1990-х в Вооруженных Силах начинают наводить порядок. Разрабатываются первая военная доктрина, концепция нацбезопасности и план строительства. Сформирован Генштаб. Пристальное внимание развитию Вооруженных Сил уделяется на высшем уровне. Постепенно начинается перевооружение. Александр Лукашенко ставит задачу: войска должны быть боеспособными и мобильными.

 
Теги: Новости
 
 
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