Учреждения образования Несвижского района – в числе лучших по Минской области

Источник материала: Нясвижскiя навiны

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Стали известны победители областного конкурса «За достижение высоких показателей в развитии образования» на лучшую организацию работы учреждений образования, управлений по образованию райисполкомов, управлений (отдела) по образованию, спорту и туризму райгорисполкомов по итогам 2019 года. Среди них – учреждения образования Несвижского района.

Победителями объявлены следующие учреждения образования, управления по образованию райисполкомов, управления (отдел) по образованию, спорту и туризму райгорисполкомов:





в номинации «Лидер в создании оптимальной образовательной среды» в 1 группе – управление по образованию Молодечненского райисполкома; во 2 группе – управление по образованию, спорту и туризму Мядельского райисполкома;

в номинации «Лидер в реализации кадровой политики» в 1 группе – управление по образованию Слуцкого райисполкома; во 2 группе – управление по образованию, спорту и туризму Несвижского райисполкома;

в номинации «Лидер в организации образовательного процесса» в 1 группе – управление по образованию Борисовского райисполкома; во 2 группе – управление по образованию, спорту и туризму Столбцовского райисполкома;

в номинации «Развитие экономики образования» в 1 группе – управление по образованию, спорту и туризму Дзержинского райисполкома; во 2 группе – управление по образованию, спорту и туризму Червенского райисполкома;

в номинации «Лучшая гимназия» – УО «Минский государственный областной лицей»;

в номинации «Лучшее учреждение общего среднего образования, расположенное в городской местности» – ГУО «Средняя школа № 11 г. Слуцка»;

ГУО «Средняя школа № 11 г. Слуцка»; в номинации «Лучшее учреждение общего среднего образования, расположенное в сельской местности» – ГУО «Сновская средняя школа» Несвижского района;

в номинации «Лучшее учреждение дошкольного образования, расположенное в городской местности» – ГУДО «Узденский центр развития ребенка «Вяселка»;

в номинации «Лучшее учреждение дошкольного образования, расположенное в сельской местности» – ГУО «Заостровечский ясли-сад Клецкого района»;

в номинации «Лучшее учреждение специального образования» – ГУО «Вилейский районный центр коррекционно-развивающего обучения и реабилитации»

в номинации «Лучшее учреждение дополнительного образования детей и молодежи» в 1 группе – ГУДО «Центр творчества детей и молодежи Солигорского района»; во 2 группе – ГУДО «Клецкий центр детского творчества»;

в номинации «Лучшее учреждение среднего специального образования» – УО «Борисовский государственный колледж»;

в номинации «Лучшее учреждение профессионально-технического образования» – ГУО «Смиловичский сельскохозяйственный профессиональный лицей».

А лауреатами областного конкурса «За достижение высоких показателей в развитии образования» на лучшую организацию работы учреждений образования, управлений по образованию райисполкомов, управлений (отдела) по образованию, спорту и туризму райгорисполкомов по развитию региональной системы образования по итогам 2019 года признаны:

в номинации «Лидер в создании оптимальной образовательной среды» в 1 группе – управление по образованию, спорту и туризму Дзержинского райисполкома (2 место); управление по образованию Борисовского райисполкома (3 место); во 2 группе – управление по образованию, спорту и туризму Несвижского райисполкома (2 место); управление по образованию, спорту и туризму Воложинского райисполкома (3 место);

управление по образованию, спорту и туризму Воложинского райисполкома (3 место); в номинации «Лидер в реализации кадровой политики» в 1 группе – управление по образованию Молодечненского райисполкома (2 место); отдел по образованию, спорту и туризму Жодинского горисполкома (3 место); во 2 группе – управление по образованию, спорту и туризму Воложинского райисполкома (2 место); управление по образованию, спорту и туризму Клецкого райисполкома (3 место);

в номинации «Лидер в организации образовательного процесса» в 1 группе – управление по образованию Молодечненского райисполкома (2 место); управление по образованию Солигорского райисполкома

(3 место); во 2 группе – управление по образованию, спорту и туризму Клецкого райисполкома (2 место); управление по образованию, спорту и туризму Копыльского райисполкома (3 место);

(3 место); во 2 группе – управление по образованию, спорту и туризму Клецкого райисполкома (2 место); управление по образованию, спорту и туризму Копыльского райисполкома (3 место); в номинации «Развитие экономики образования» в 1 группе – управление по образованию Борисовского райисполкома (2 место); управление по образованию, спорту и туризму Смолевичского райисполкома (3 место); во 2 группе – управление по образованию, спорту и туризму Воложинского райисполкома (2 место); управление по образованию, спорту и туризму Мядельского райисполкома (3 место);

в номинации «Лучшая гимназия» – ГУО «Гимназия № 1 г. Солигорска» (2 место); ГУО «Гимназия № 1 г. Жодино» (3 место);

в номинации «Лучшее учреждение общего среднего образования, расположенное в городской местности» – ГУО «Средняя школа № 1 г. Фаниполя» Дзержинского района (2 место); ГУО «Средняя школа № 14 г. Молодечно» (3 место);

в номинации «Лучшее учреждение общего среднего образования, расположенное в сельской местности» – ГУО «Староюрковичский учебно-педагогический комплекс детский сад-средняя школа» Любанского района (2 место); ГУО «Тимковичская средняя школа имени Кузьмы Чорного» Копыльского района (3 место);

в номинации «Лучшее учреждение дошкольного образования, расположенное в городской местности» – ГУО «Ясли-сад № 4 г. Несвижа «Кораблик детства» (2 место); ГУО «Дошкольный центр развития ребёнка г. Марьина Горка «Росток» (3 место);

ГУО «Дошкольный центр развития ребёнка г. Марьина Горка «Росток» (3 место); в номинации «Лучшее учреждение дошкольного образования, расположенное в сельской местности» – ГУО «Лошницкий ясли-сад Борисовского района» (2 место); ГУО «Озерицкослободской детский сад» Смолевичского района (3 место);

в номинации «Лучшее учреждение специального образования» – ГУО «Слуцкий районный центр коррекционно-развивающего обучения и реабилитации» (2 место); ГУО «Солигорский районный центр коррекционно-развивающего обучения и реабилитации» (3 место);

в номинации «Лучшее учреждение дополнительного образования детей и молодежи» в 1 группе – ГУО «Слуцкий Центр детского творчества» (2 место); ГУДО «Центр творчества детей и молодежи Дзержинского района»; во 2 группе – ГУДО «Центр творчества детей и молодежи имени Хаима Сутина г.п. Смиловичи» Червенского района» (2 место); ГУО «Центр творчества детей и молодежи Березинского района» (3 место);

в номинации «Лучшее учреждение среднего специального образования» – УО «Слуцкий государственный колледж» (2 место); УО «Копыльский государственный колледж» (3 место);

в номинации «Лучшее учреждение профессионально-технического образования – УО «Слуцкий государственный сельскохозяйственный профессиональный лицей (2 место); ГУО «Клецкий сельскохозяйственный профессиональный лицей (3 место).

Источник: сайт Миноблисполкома.

Фото peramoga.by .