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Театр в книге. Состоялась премьера мини-спектакля кукольного театра Ивьевской деткой библиотеки

29.02.2020 — Разное | Ивьевский край  
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Источник материала: Ивьевский край

Премьера нового мини-спектакля «Как Хома с Сусликом рыбу ловили» (по мотивам произведения А.Иванова) состоялась во 2 «А» классе Ивьевской СШ.

Театр в книге. Состоялась премьера мини-спектакля кукольного театра Ивьевской деткой библиотеки

Театр в книге. Состоялась премьера мини-спектакля кукольного театра Ивьевской деткой библиотеки
Театр в книге. Состоялась премьера мини-спектакля кукольного театра Ивьевской деткой библиотеки

Театр в книге. Состоялась премьера мини-спектакля кукольного театра Ивьевской деткой библиотеки

Спектакль невозможно проводить отдельным мероприятием, он обязательно должен быть связан с книгой, автором – ведь главной целью театральной деятельности в библиотеке по-прежнему остается пропаганда книги и продвижение чтения. Поэтому руководитель проекта «Театр в книге» Алена Викторова  умело вплела мини-спектакль в программу различных библиотечных мероприятий: урок литературного чтения, презентация одной книги, встреча с автором итд.

Спектакль имел  успех, зрители сначала дружно смеялись над шутками главных героев сказки, а потом, когда представили артистов, дружно аплодировали им. Удовольствие получили и актёры, и зрители.

Кукольный театр в Ивьевской детской библиотеке делает жизнь читателей (и артистов, и зрителей) интересной, содержательной, наполненной яркими впечатлениями и радостью творчества.

http://ivie-lib.by/news/news-renderer/novosti-1073.html

 
 
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Премьера нового мини-спектакля «Как Хома с Сусликом рыбу ловили» (по мотивам произведения А.Иванова) состоялась во 2 «А» классе...
 
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