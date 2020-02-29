Театр в книге. Состоялась премьера мини-спектакля кукольного театра Ивьевской деткой библиотеки

Источник материала: Ивьевский край

Премьера нового мини-спектакля «Как Хома с Сусликом рыбу ловили» (по мотивам произведения А.Иванова) состоялась во 2 «А» классе Ивьевской СШ.















Спектакль невозможно проводить отдельным мероприятием, он обязательно должен быть связан с книгой, автором – ведь главной целью театральной деятельности в библиотеке по-прежнему остается пропаганда книги и продвижение чтения. Поэтому руководитель проекта «Театр в книге» Алена Викторова умело вплела мини-спектакль в программу различных библиотечных мероприятий: урок литературного чтения, презентация одной книги, встреча с автором итд.

Спектакль имел успех, зрители сначала дружно смеялись над шутками главных героев сказки, а потом, когда представили артистов, дружно аплодировали им. Удовольствие получили и актёры, и зрители.

Кукольный театр в Ивьевской детской библиотеке делает жизнь читателей (и артистов, и зрителей) интересной, содержательной, наполненной яркими впечатлениями и радостью творчества.