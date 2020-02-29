Пласидо Доминго приедет в Минск. Концерт пройдет в сопровождении Президентского оркестра Республики Беларусь.

Пласидо Доминго споет для Беларуси в этом апреле.

Когда-то дуэт Доминго и Монсеррат Кабалье покорил сцены мировых музыкальных театров. Даже тот, кто не является ярым поклонником оперы, мог слышать и о другом знаменитом проекте с участием Доминго – "Три тенора". Сам Пласидо, а также Лучано Паваротти и Хосе Каррерас возвели оперное искусство на новую ступень.





Репертуар Пласидо Доминго насчитывает 150 партий – больше, чем у любого другого певца в истории: произведения на итальянском, французском, немецком, испанском, английском и русском языках.

А еще в дискографии Доминго - записи более ста опер, альбомов с ариями, дуэтами и программами в стиле кроссовер, которые принесли ему двенадцать премий Грэмми, в том числе три латинских Грэмми, он снялся более чем в пятидесяти музыкальных клипах и получил две премии Эмми.









Доминго участвовал и в съемках фильмов и в различных телевизионных проектах. А в 1993 году он основал международный голосовой конкурс Operalia.





Доминго получил почетные докторские степени в Оксфордском и Нью-Йоркском университетах за пожизненную приверженность и вклад в музыку и искусство. Доминго является и очень успешным дирижером, на его счету более 500 оперных спектаклей и симфонических концертов.





Минске на сцене Дворца Республики Пласидо Доминго выступит 19 апреля.



