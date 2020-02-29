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Громкий процесс: победитель олимпиад Сунь Ян дисквалифицирован на 8 лет

29.02.2020 09:48 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Спортивный арбитражный суд (CAS) поставил точку в громком допинговом процессе года, фигурантом которого являлся знаменитый китайский пловец Сунь Ян.

Трехкратный олимпийский чемпион, 11-кратный чемпион мира получил сразу восемь лет дисквалификации за, пожалуй, беспрецедентное нарушение антидопинговых правил — охранник спортсмена по его указанию расколотил молотком пробирку с пробой, взятой у него во внесоревновательный период. Учитывая, что Сунь Ян ранее уже подвергался дисквалификации по допинговому обвинению, CAS счел правильным назначить ему максимальное наказание, что фактически означает завершение его карьеры, пишет kommersant.ru

В пятницу CAS обнародовал резолютивную часть решения по громкому делу знаменитого китайского пловца Сунь Яна, обвинявшегося в грубейшем нарушении антидопинговых правил. История была громкой и весьма нестандартной. Скандал разгорелся осенью 2018 года, когда сотрудники антидопинговой службы прибыли к спортсмену домой для взятия проб.


фото из открытого доступа

Сунь Ян долго отказывался пускать их в дом, потом — сдавать мочу в присутствии агента, но все-таки сдал кровь. После этого мать пловца потребовала уничтожить пробы, а требование осуществил охранник семьи, расколотивший пробирку с кровью молотком.
Сунь Ян оправдывал свои действия тем, что агенты явились к нему домой с неверно оформленными документами. Этого оказалось достаточно, чтобы Международная федерация плавания (FINA) не стала открывать дело.


С таким решением не согласилось Всемирное антидопинговое агентство (WADA), подавшее протест на действия FINA в CAS. В результате суд встал на сторону заявителя. В решении арбитража отмечается, что представители антидопинговых служб действовали в полном соответствии с соответствующим регламентом FINA.

Кроме того, CAS пришел к выводу, что одно дело сдать пробу и уже потом опротестовывать легитимность ее забора и совсем другое — уничтожить ее, исключив таким образом шанс на ее исследование.
CAS отметил также, что Сунь Ян так и не представил суду удовлетворительных объяснений своих действий.

Учитывая, что в июне 2014 года Сунь Ян уже подвергался дисквалификации за допинговое нарушение, CAS счел правильным применить к нему усиленные санкции, отлучив от спорта на восемь лет. Сунь Яну сейчас 28 лет. То есть столь длительная дисквалификация фактически вынудит его завершить карьеру.

Срок дисквалификации отсчитывается с момента обнародования решения CAS. Это необычный подход. Обычно отсчет дисквалификации ведется с даты допингового нарушения. Но CAS отметил, что проверка проб, взятых у Сунь Яна с 4 сентября 2018 года, следов применения запрещенных препаратов не выявила. К слову, именно на этом спортсмен и строил свою защиту, настаивая на том, что раз пробы, взятые незадолго до скандальной истории и вскоре после нее, были отрицательными, то логично допустить, что и проверка крови из разбитой пробирки ничего бы не показала. Но этого аргумента хватило лишь для того, чтобы CAS не стал отменять результаты, показанные спортсменом после истории с разбитой пробиркой. Так что все они остаются в силе. Включая две золотые медали, завоеванные на чемпионате мира 2019 года в Кванджу (Южная Корея).

В WADA выразили удовлетворение решением CAS. А сам Сунь Ян, естественно, с ним не согласился и заявил о намерении опротестовать вердикт в Верховном суде Швейцарии.
 
 
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Спортивный арбитражный суд (CAS) поставил точку в громком допинговом процессе года, фигурантом которого являлся знаменитый китайский пловец Сунь Ян.
 
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