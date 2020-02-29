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Максим Галкин показал, как его семья отдыхает дома после поездки в горы
Источник материала: СТВ
Новости России. Российский шоумен Максим Галкин поделился с подписчиками простым домашним снимком.
Не так давно у артиста были гастроли, после которых он решил взять детей и съездить отдохнуть в горы. Теперь активный отдых завершился, семья вернулась домой и набирается сил для будущих свершений.
Пользователи соцсетей порадовались за семью, пожелали всего наилучшего и не забыли упомянуть о том, как похорошела Алла Борисовна.
Кстати, недавно Пугачёва объяснила, почему выглядит так молодо.
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Новости России. Российский шоумен Максим Галкин поделился с подписчиками простым домашним снимком. Не так давно у артиста были гастроли, после которых он решил...
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