ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Максим Галкин показал, как его семья отдыхает дома после поездки в горы

29.02.2020 09:25 — Разное | СТВ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: СТВ

Новости России. Российский шоумен Максим Галкин поделился с подписчиками простым домашним снимком. 

Не так давно у артиста были гастроли, после которых он решил взять детей и съездить отдохнуть в горы. Теперь активный отдых завершился, семья вернулась домой и набирается сил для будущих свершений. 

Максим Галкин показал, как его семья отдыхает дома после поездки в горы
Фото: instagram.com/maxgalkinru 

Пользователи соцсетей порадовались за семью, пожелали всего наилучшего и не забыли упомянуть о том, как похорошела Алла Борисовна. 

Кстати, недавно Пугачёва объяснила, почему выглядит так молодо.

Дело в генетике и хороших пластических хирургах – подробнее здесь

Люди в материале: Максим Галкин, Алла Пугачёва, Елизавета Галкина, Гарри Галкин

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости России. Российский шоумен Максим Галкин поделился с подписчиками простым домашним снимком.  Не так давно у артиста были гастроли, после которых он решил...
 
Новости дня
Новости разные
 
Водитель въехал в костел в центре Гродно
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

28.02.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Днепровская правда (Дуюровно)
Лепельский край
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Асiповiцкi край
29.02.2020
Полесская правда
Днепровская правда (Дуюровно)
Міёрскія навіны
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Единство
Нясвижскiя навiны
Асiповiцкi край

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика