Важная информация об обслуживании газового оборудования коммунально-бытовых потребителей

К удобствам и доступности «голубого топлива» мы все настолько привыкли, что порой забываем о том, что газ – является источником повышенной опасности и относиться к нему необходимо с особым вниманием.
Безаварийная эксплуатация газового оборудования организаций бытового обслуживания населения непроизводственного характера, административных и общественных зданий обеспечивается своевременным выполнением их технического обслуживания, которое, согласно требований Правил по обеспечению промышленной безопасности в области газоснабжения Республики Беларусь включает комплекс операций по поддержанию работоспособности, надежности и безопасности эксплуатации газоиспользующего оборудования, ремонта и диагностики технического состояния.
Техническое обслуживание – не реже 1 раза в 3 месяца.
ПУ «Брестгаз» осуществляет следующие виды технического облуживания для коммунально-бытовых потребителей:
Полное техническое обслуживание (ПТО) запорных на вводах, вводных газопроводов, внутренних газопроводов и газоиспользующего оборудования организаций бытового обслуживания населения непроизводственного характера, административных, общественных зданий – один раз в 10 лет.
Промежуточное техническое обслуживание (ПрТО) внутренних газопроводов и газоиспользующего оборудования – не реже 1 раза в 3 месяца.
Техническое обслуживание газовых проточных водонагревателей и отопительного оборудования – один раз в 12 месяцев.
Периодическая поверка газоанализаторов стационарных (типа ФСТ) и их комплектующих - один раз в 12 месяцев.
Заявочное техническое обслуживание – по заявкам потребителей газа.
Основными документами на пользование газом являются договоры на газоснабжение и техническое обслуживании газоиспользующего оборудования.
В каждой организации, эксплуатирующей объекты газораспределительной системы и газопотребления, приказом из числа технических руководителей или специалистов, прошедших в установленном порядке подготовку и проверку знаний правил по обеспечению промышленной безопасности в области газоснабжения Республики Беларусь, назначается лицо, ответственное за безопасную эксплуатацию объектов газораспределительной системы и газопотребления в целом.
В помещениях, где установлено газовое оборудование, должны быть вывешены инструкции по безопасному пользованию газом и схемы газопроводов с указанием отключающих устройств.
Собственники и (или) уполномоченные ими лица должны:
оказывать газоснабжающей организации всестороннюю помощь при проведении ими технического обслуживания и предоставлять беспрепятственный доступ в помещения мини-котельных;
обеспечивать оснащение помещений, в которых установлено газоиспользующее оборудование, системой контроля загазованности с автоматическим отключением подачи газа при загазованности более 10% от нижнего концентрационного предела воспламеняемости и системой контроля концентрации окиси углерода с автоматическим отключением подачи газа на вводе газопровода в здание;
содержать в надлежащем состоянии газопроводы; обеспечивать постоянное функционирование электроосвещения и вентиляции; производить окраску газопровода;
своевременно обеспечивать проверку состояния дымоходов и вентиляционных каналов, оголовков дымоходов специализированными организациями;
своевременно производить замену либо диагностику газоиспользующего оборудования;
немедленно сообщать газоснабжающей организации о необходимости отключения газоиспользующих установок.
Ответственность за нарушение требований безопасности за пользование газоиспользующим оборудованием возлагается на собственников организации, эксплуатирующей объекты газораспределительной системы и газопотребления, либо на лицо, ответственное за безопасную эксплуатацию.
Газоснабжающая организация вправе прекратить снабжение газом в случае нарушения требований Правил по обеспечению промышленной безопасности в области газоснабжения Республики Беларусь.
В случае экстренной ситуации, как запах газа в помещении и на прилегающей территории, просим Вас незамедлительно сообщить по круглосуточному телефону 104.
Подробную информацию в области промышленной безопасности можно узнать на сайте Госпромнадзора.
Виктория Трофимович, мастер службы ВГиВДГО производственного управления «Брестгаз»
Сергей Старинский, главный государственный инспектор Брестского областного управления Госпромнадзора