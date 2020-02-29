Свои умения показали 100 участников на WorldSkills в Барановичах

Источник материала: Виртуальный Брест

Первый региональный фестиваль-конкурс профессионального мастерства «WorldSkills Belarus» завершился в Барановичах





Всю прошедшую неделю Ледовый дворец напоминал растревоженный улей. На конкурсных площадках свои профессиональные умения показывали около 100 участников по 23 профессиям.

Это – облицовка плиткой и кирпичная кладка, штукатурные и кровельные работы, сантехника и отопление, электромонтаж и агрономия, технология моды и графический дизайн, парикмахерское и кулинарное искусство и другие.





Участник соревнования в компетенции «Кулинарное искусство» учащийся Кобринского государственного профессионального лицея сферы обслуживания Андрей Маевский считает, что всё зависит от настроения, с которым кулинар берется за дело, и от внедряемых в производство новых технологий приготовления пищи. Ни одна из перечисленных им новинок мне не была знакома. А вы слышали что-нибудь о приготовлении способом стир-фрай? Или о гомогенизации, сферификации?

– Это одна из удивительных и запоминающихся технологий в молекулярной кухне – сферификация или придание твердым продуктам, жидкостям формы сферы, – поясняет Андрей. – В процессе выполнения этой техники продукты, жидкости заключаются в тончайшие желейные оболочки-мембраны, а затем подаются как отдельные блюда или используются для украшения других молекулярных творений, десертов, коктейлей. Съедобные шарики просто взрываются во рту, наполняя его различными вкусами, заключенными внутри них в жидком виде.

Словом, будущие мастера кулинарии учатся преподносить старые вкусы по-новому, превращая кухонную обыденность в творчество – хлопотное, повседневное, иногда изматывающее, но приносящее удовлетворение.





У многих профессия электромонтажника ассоциируется с быстротой реагирования на потребности общества. Эти специалисты всегда появляются там, где они особенно нужны, ликвидируя аварии, обрывы кабелей и т.д. Электромонтаж – это вечный спринт без финиша, только с контрольными точками в виде очередной сдачи объекта.

Таково общее мнение участников соревнования в компетенции «Электромонтаж»: Ивана Шихарева из Пружанского государственного аграрно-технического колледжа, Филиппа Кузьмича из Белоозерского государственного профессионально-технического колледжа электротехники, Никиты Струневского из Пинского государственного профессионально-технического колледжа машиностроения, Кирилла Лысачукова из Брестского государственного колледжа связи.

Поставленное перед ребятами конкурсное задание было рассчитано на 12 часов работы. Им предстояло сделать схему управления лифтом на программируемом реле и поставить светильники на лестничной площадке.

– Будем ставить реле нового поколения, которое заменяет более десяти других реле, стоящих на старых лифтах, – не робеет перед сложным заданием Иван Шихарев.





Участники интерактивной площадки «Мобильная робототехника» – Брестский областной центр туризма и краеведения для детей и молодежи, средняя школа деревни Черни Брестского района, барановичские Дворец детского творчества и гимназии №№ 4 и 5.

По словам заместителя директора по учебно-воспитательной работе областного центра туризма и краеведения Дмитрия Шестака, ребята занимающиеся робототехникой, уже сегодня получают навыки инженеров, конструкторов, программистов.

– Если вкратце, они готовы быть студентами любого технического вуза, – уверен Дмитрий Шестак. – Многие из них – победители и призеры республиканских и международных научно-технических конкурсов, например, Денис Усович и Давид Токарчук – учащиеся средней школы деревни Черни Брестского района.

Максим Чижик работает не только старшим инженером по испытаниям беспилотных авиакомплексов на Барановичском авиаремонтном заводе, но и педагогом дополнительного образования Дворца детского творчества, где руководит объединением «Технологии беспилотных летательных аппаратов». Он – из первого выпуска Белорусской государственной академии авиации по специальности, связанной с беспилотниками. А авиаремонтный завод – единственное предприятие в стране, где их выпускают.





Во Дворце детского творчества давно работал кружок авиамоделизма. По словам методиста по техническому творчеству этого учреждения Натальи Колковой, как говорится, сам бог велел подружиться с авиаремонтным заводом, став первым детским учреждением в стране, которое сотрудничает с предприятием, изготавливающим беспилотники. Нынче 30 ребят занимаются в пилотном проекте «Внедрение модели образовательного кластера как условия предпрофильной подготовки операторов беспилотных авиационных комплексов и робототехники».

– Ребята получают знания по робототехнике, аэродинамике и динамике полетов, изучают конструкции и комплектующие детали беспилотных авиационных комплексов и, конечно же, их пилотирование, – поясняет Максим Чижик. – Иными словами, идет подготовка будущих кадров для авиаремонтного завода.

Занятия в объединении «Технологии беспилотных летательных аппаратов» начались в сентябре прошлого года. А уже в ноябре ребята завоевали все призовые места на областном этапе республиканского конкурса инновационного и технического творчества учащейся молодежи «Hi-Tech». И в том же месяце на республиканских соревнованиях Владислав Велешко, девятиклассник лицея № 1, завоевал второе место.

– Я хотел связать жизнь с информатикой, – говорит Владислав, – но когда увлекся беспилотниками, решил поступать после окончания лицея в Белорусскую государственную академию авиации. Кстати, и все наши ребята-кружковцы мотивированы на дальнейшее обучение в академии.

Фестиваль-конкурс завершился. Профмастерство конкурсантов оценили национальные эксперты и члены областного жюри. Победители будут представлять Брестчину на республиканском конкурсе «WorldSkills Belarus 2020», который пройдет в мае в Минске. Пожелаем им успехов!











