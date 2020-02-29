Четыре комплекса по разведению ценных видов рыб планируют построить в Беларуси

БЕЛТА. Строительство 4 комплексов по разведению ценных видов рыб планируется в Беларуси. Об этом сообщила сегодня на пресс-конференции заместитель начальника отдела главного управления интенсификации животноводства и птицеводства Министерства сельского хозяйства и продовольствия Ольга Борейша, передает корреспондент





"Минсельхозпрод совместно с заинтересованными разработал комплекс мер по развитию рыбоводства до 2025 года. Упор делается на производстве ценных видов рыб, в частности форели. Предусматривается строительство трех комплексов в Могилевской области, каждый из них мощностью по 1 тыс. т, а также строительство осетрового хозяйства в Минской области. В целом к 2025 году запланировано производство 4,5 тыс. т ценных пород рыб", - отметила Ольга Борейша.





Начальник отдела маркетинга и продаж ГО "Белводхоз" Ирина Голобокова рассказала, что организации, которые входят в состав "Белводхоза", в 2019 году реализовали 6,587 тыс. т рыбы. "Мы реализовываем рыбу как в живом, так и переработанном виде. За 2019 год переработано более 1,7 тыс. т. У нас есть широкий ассортимент копченой, копчено-вялой продукции, разные виды разделки рыбы, - отметила она. - На рыбокомбинате "Любань" введено консервное производство мощностью 10 млн банок в год. Уже освоено 20 новых видов консервов, скоро они появятся и в Минске".





Ирина Голобокова сообщила также, что экспорт продукции за 2019 год ОАО "Опытный рыбхоз "Селец" составил $562,8 тыс. Продукцию поставляли в Литву (карповые виды рыб, амур), в Россию (карп, стерлядь, осетр). В 2019 году рыбхоз впервые отправил рыбу в Польшу (щука, белуга). Прорабатывается экспорт консервов в Китай. "Как только в Китае будет снят карантин, наши образцы консервов поступят туда на выставку. Мы представили полное технологическое описание, а также рецепты блюд", - пояснила она.