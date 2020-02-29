Машина в хлам, водителя спасли. Автомобиль такси столкнулся с фурой на М1 у д. Клейники

Источник материала: Виртуальный Брест

Комментария очевидца к фотографиям был таков: - На М1, поворот на Клейники. Машина в хлам. Водилу и пассажиров не видел.





ДТП произошло утром 29 февраля 2020 года.





Обстоятельства выясняются.













Вот ещё один комментарий:

- Район Казловичи. Со слов очевидцев таксист ехал и не пропустил фуру в сторону заправки Татнефть. Фура пыталась уйди от удара, но такси ударилась в бок фуры. Пассажиров достали, водителя женщину пытаются достать с автомобиля.

Официально: