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Машина в хлам, водителя спасли. Автомобиль такси столкнулся с фурой на М1 у д. Клейники

29.02.2020 11:30 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

Комментария очевидца к фотографиям был таков: - На М1, поворот на Клейники. Машина в хлам. Водилу и пассажиров не видел.

Машина в хлам, водителя спасли. Автомобиль такси столкнулся с фурой на М1 у д. Клейники

ДТП произошло утром 29 февраля 2020 года.

Машина в хлам, водителя спасли. Автомобиль такси столкнулся с фурой на М1 у д. Клейники

Обстоятельства выясняются.

Машина в хлам, водителя спасли. Автомобиль такси столкнулся с фурой на М1 у д. Клейники

Машина в хлам, водителя спасли. Автомобиль такси столкнулся с фурой на М1 у д. Клейники

Машина в хлам, водителя спасли. Автомобиль такси столкнулся с фурой на М1 у д. Клейники

Вот ещё один комментарий:

- Район Казловичи. Со слов очевидцев таксист ехал и не пропустил фуру в сторону заправки Татнефть. Фура пыталась уйди от удара, но такси ударилась в бок фуры. Пассажиров достали, водителя женщину пытаются достать с автомобиля.

Официально:

29.02.2020 г. в 02-05 поступило сообщение о дорожно-транспортном происшествии с участием легкового и грузового автомобилей возле д. Клейники Брестского р-на. Работниками МЧС спасен (деблокирован) водитель легкового автомобиля, который госпитализирован.

 
 
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  Комментария очевидца к фотографиям был таков: - На М1, поворот на Клейники. Машина в хлам. Водилу и пассажиров не видел. ДТП произошло утром 29 февраля 2020 года. ...
 
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