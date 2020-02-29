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Машина в хлам, водителя спасли. Автомобиль такси столкнулся с фурой на М1 у д. Клейники
29.02.2020 11:30 — Разное | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
Комментария очевидца к фотографиям был таков: - На М1, поворот на Клейники. Машина в хлам. Водилу и пассажиров не видел.
ДТП произошло утром 29 февраля 2020 года.
Обстоятельства выясняются.
Вот ещё один комментарий:
- Район Казловичи. Со слов очевидцев таксист ехал и не пропустил фуру в сторону заправки Татнефть. Фура пыталась уйди от удара, но такси ударилась в бок фуры. Пассажиров достали, водителя женщину пытаются достать с автомобиля.
Официально:
29.02.2020 г. в 02-05 поступило сообщение о дорожно-транспортном происшествии с участием легкового и грузового автомобилей возле д. Клейники Брестского р-на. Работниками
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