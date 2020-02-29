Лукашенко призвал отказаться от «уравниловки» при начислении пенсии

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Белорусов ждет пенсионная реформа, а частным компаниям надо активнее создавать профсоюзы, заявил в пятницу президент Александр Лукашенко. Он принял участие в съезде Федерации профсоюзов Беларуси. Во дворце профсоюзов в Минске собралось полтысячи делегации со всей страны, передает корреспондент телеканала «МИР 24» Дарья Хорькова.

Значок делегата съезда Александру Лукашенко вручили при входе во Дворец профсоюзов. Президент вручил Федерации профсоюзов Почетное государственное знамя и поблагодарил делегатов за отважную защиту прав трудящихся. Частникам надо брать пример и тоже создавать профсоюзы, считает президент.

«Государство пошло на либерализацию условий для бизнеса. Так покажите и вы свою зрелость, способность нести социальную ответственность перед людьми. Если не понимают, подготовьте мой указ о создании на частных предприятиях первичных профсоюзных организаций. Надо их заставить», – сказал Лукашенко.

Президент прокомментировал зарплаты в стране. Задерживать их выплату, а тем более сокращать размер – недопустимо, считает Александр Лукашенко., нужно не лениться, убежден глава государства.

«Давайте откровенно – если хочешь жить лучше, то и работать надо больше. Мы вступили в рынок. Но это же не дело, что у нас вакансий гораздо больше, чем безработных. Чтобы иметь желаемое рабочее место, надо конкурировать, чтобы не было уравниловки», – отметил президент.

Кроме того, Александр Лукашенко анонсировал пенсионную реформу в Беларуси. Ее могут принять уже до конца этого года. Ее суть в том, чтобы те, кто работал много, на пенсии получали больше тех, кто бездельничал.

«Надо, чтобы человек понимал: буду больше работать – буду больше получать на пенсии. Уравниловки быть не должно. Будет справедливая, хорошая система. Защита интересов пенсионеров является важнейшим приоритетом государства», – подчеркнул президент.

Выступил Александр Лукашенко и против банкротства предприятий, даже тех, которые находятся в сложном экономическом положении. Любое производство, где работают люди, нужно стараться спасти, подчеркнул президент.

Отметим, что Федерация профсоюзов – самая массовая общественная организация в Беларуси, в ней больше четырех миллионов человек, это почти половина населения. Только за последние пять лет Федерация выявила более 200 тысяч нарушений прав работников и трудового законодательства.