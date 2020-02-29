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На Олимпиаду в Токио прошли отбор 70 белорусских спортсменов

29.02.2020 11:40 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Квалификационные нормативы по отбору на летние Олимпийские игры в Токио уже выполнили 70 белорусских спортсменов. Об этом, как сообщает корреспондент агентства «Минск-Новости», в ходе коллегии главного управления спорта и туризма Мингорисполкома рассказал начальник главного управления Михаил Прокопенко.

На Олимпиаду в Токио прошли отбор 70 белорусских спортсменов
В спортивной гимнастике квалифицировался Андрей Лиховицкий (все индивидуальные виды), в художественной — Анастасия Салос и Екатерина Галкина (в индивидуальных видах), Анна Гайдукевич, Арина Сущинская, Анна Швайба, Арина Цицилина, Карина Ермоленко (групповые упражнения). Нормативы в академической гребле выполнили Елена Фурман (двойка парная легкий вес), в гребле на байдарках и каноэ — Дмитрий Натынчик (в составе байдарки-четверки 500 м), в легкой атлетике — Дарья Борисевич (1 500 м), в парусном спорте — Татьяна Дроздовская (класс яхт «Лазер-Радиал»), в плавании — Илья Шиманович (100 м брасс), Артем Мачекин (эстафета 4 х 100 м комплексное плавание), в стрельбе из лука — Карина Козловская (личные соревнования), в пулевой стрельбе — Мария Мартынова (стрельба из 3 положений на 50 м).

Борьба за завоевание олимпийских лицензий спортсменами национальных команд Республики Беларусь будет продолжаться до конца июня 2020 года.

По словам М. Прокопенко, спортсменам, которые осуществляют подготовку к Олимпиаде, будет обеспечено приоритетное финансирование. Вместе с тем от минских атлетов ждут завоевание не менее двух олимпийских медалей.


XXXII летние Олимпийские игры пройдут с 24 июля по 9 августа в Токио. Планируется, что в Играх примут участие 12,5 тыс. спортсменов из 205 стран. Соревнования пройдут по 33 видам спорта.
 
Теги: Минск
 
 
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Квалификационные нормативы по отбору на летние Олимпийские игры в Токио уже выполнили 70 белорусских спортсменов. Об этом, как сообщает корреспондент...
 
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