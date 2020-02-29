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Инвестор из Азербайджана создаст высокотехнологичное производство малотоннажной химии в СЭЗ "Витебск"
Источник материала: Партизан
Реализацией проекта займется ООО "Интернациональная корпорация "Белсун" по высоким технологиям", зарегистрированная в качестве резидента СЭЗ "Витебск".
Высокотехнологичное производство продуктов малотоннажной химии, не имеющих аналогов на постсоветском пространстве, создаст в СЭЗ "Витебск" инвестор из Азербайджана, сообщили корреспонденту
Реализацией проекта займется ООО "Интернациональная корпорация "Белсун" по высоким технологиям", зарегистрированная в качестве резидента СЭЗ "Витебск". Предприятие разместится на одной из площадок СЭЗ в Полоцке. Планируемые к выпуску инновационные продукты малотоннажной химии предназначены для обслуживания различных видов техники, в том числе в жестких условиях эксплуатации. Запустить производство предполагается до конца 2020 года, продукция полностью будет отгружаться на внешние рынки.
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Инвестор из Азербайджана создаст высокотехнологичное производство малотоннажной химии в СЭЗ "Витебск"
Реализацией проекта займется ООО "Интернациональная корпорация "Белсун" по высоким технологиям", зарегистрированная в качестве резидента СЭЗ "Витебск".
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