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Владимир Драчев: в женской сборной тренера боялись, ненавидели, и не любили. Вот тогда был результат

29.02.2020 11:09 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Президент Союза биатлонистов России рассказал, какого тренера хотел бы видеть в женской сборной.

Президент Союза биатлонистов России (СБР) Владимир Драчев рассказал, какого тренера хотел бы видеть в женской сборной.

«Если девочки и тренеры находят общее понимание и комфортную атмосферу, то это значит, что работа идет очень мягкая и не на результат.

В женской лыжной сборной, помню, они не просто тренера ненавидели, они его и боялись, и ненавидели, и не любили. Вот тогда был результат. Нам хочется, чтобы жесткая была работа в женской команде. Надеюсь, что исправим все ошибки как при подготовке к сезону, так и к чемпионату мира», – сказал Драчев.
 
 
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Президент Союза биатлонистов России рассказал, какого тренера хотел бы видеть в женской сборной.
 
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