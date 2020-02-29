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О фликерах в карманах и «пьяной» преступности

29.02.2020 — Разное | Вороновская газета  
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Источник материала: Вороновская газета

О фликерах в карманах и «пьяной» преступности

В аг. Полецкишки состоялся расширенный сельский сход граждан. Здесь обсудили вопросы предупреждения чрезвычайных ситуаций, профилактики пьянства и насилия в семье. Школьников порадовала встреча с огеборцами и знакомство с их техникой.


О фликерах в карманах и «пьяной» преступности


О фликерах в карманах и «пьяной» преступности

— Гораздо чаще угроза жизни и здоровью людей исходит не от природных и техногенных факторов, а от деятельности самих же людей. Где-то образ жизни, где-то беспечность, а где-то межличностная нетерпимость делают вполне повседневные вещи опасными для нас, — заострил внимание участников схода прокурор Вороновского района Валерьян Колесник.


О фликерах в карманах и «пьяной» преступности

Он привел статистику убийств прошлого года. Все три преступника были «подогреты» алкоголем. Дополнил его выступление начальник Вороновского РОСК Алексей Кашлей. Он озвучил еще одну тревожную для сельсовета тенденцию — гибель людей от отравления этиловым спиртом. В нескольких случаях причиной смерти стала большая доза принятого алкоголя. По сценарию «пьют-курят-горят» ежегодно происходят пожары на территории области и района, «пьяные» аварии тоже случаются на дорогах нашей местности. В прошлом году в 11 ДТП погибли 3 человека.  В этом году в двух дорожных инцидентах пострадали пешеходы. Причем в обоих случаях они не были обозначены фликерами в темное время суток. Из личной практики старший инспектор ОГАИ Александр Стефанович привел примеры, когда светоотражающие элементы пешеходы носят… в карманах. Видимо, для правоохранителей. На случай, если остановят и спросят.

Предметно обсуждались и темы краж, интернет-мошенничества, соблюдения местными жителями пограничного законодательства.


О фликерах в карманах и «пьяной» преступности

Итог всему сказанному на сходе подвела председатель районного Совета депутатов Елена Ганевич, возглавлявшая информационную группу:

— Не сомневаюсь, что и для вас очевидно: в большинстве случаев мы можем уберечь себя и своих близких от многих опасных и нежелательных последствий. Иногда требуют нашего участия те, кто рядом, по соседству.  Пожилые одинокие соседи, у которых иногда стоит поинтересоваться самочувствием. Или пьющие односельчане, к которым лучше привлечь внимание субъектов профилактики, пока не случилась беда. Наше неравнодушие к происходящему вокруг может многое предотвратить и сохранить чьи-то жизни.

Ольга ВОРОБЬЕВА.

 
Теги: знакомства
 
 
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В аг. Полецкишки состоялся расширенный сельский сход граждан. Здесь обсудили вопросы предупреждения чрезвычайных ситуаций, профилактики пьянства и насилия в...
 
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