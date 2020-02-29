О фликерах в карманах и «пьяной» преступности

Источник материала: Вороновская газета





В аг. Полецкишки состоялся расширенный сельский сход граждан. Здесь обсудили вопросы предупреждения чрезвычайных ситуаций, профилактики пьянства и насилия в семье. Школьников порадовала встреча с огеборцами и знакомство с их техникой.













— Гораздо чаще угроза жизни и здоровью людей исходит не от природных и техногенных факторов, а от деятельности самих же людей. Где-то образ жизни, где-то беспечность, а где-то межличностная нетерпимость делают вполне повседневные вещи опасными для нас, — заострил внимание участников схода прокурор Вороновского района Валерьян Колесник.







Он привел статистику убийств прошлого года. Все три преступника были «подогреты» алкоголем. Дополнил его выступление начальник Вороновского РОСК Алексей Кашлей. Он озвучил еще одну тревожную для сельсовета тенденцию — гибель людей от отравления этиловым спиртом. В нескольких случаях причиной смерти стала большая доза принятого алкоголя. По сценарию «пьют-курят-горят» ежегодно происходят пожары на территории области и района, «пьяные» аварии тоже случаются на дорогах нашей местности. В прошлом году в 11 ДТП погибли 3 человека. В этом году в двух дорожных инцидентах пострадали пешеходы. Причем в обоих случаях они не были обозначены фликерами в темное время суток. Из личной практики старший инспектор ОГАИ Александр Стефанович привел примеры, когда светоотражающие элементы пешеходы носят… в карманах. Видимо, для правоохранителей. На случай, если остановят и спросят.

Предметно обсуждались и темы краж, интернет-мошенничества, соблюдения местными жителями пограничного законодательства.







Итог всему сказанному на сходе подвела председатель районного Совета депутатов Елена Ганевич, возглавлявшая информационную группу:

— Не сомневаюсь, что и для вас очевидно: в большинстве случаев мы можем уберечь себя и своих близких от многих опасных и нежелательных последствий. Иногда требуют нашего участия те, кто рядом, по соседству. Пожилые одинокие соседи, у которых иногда стоит поинтересоваться самочувствием. Или пьющие односельчане, к которым лучше привлечь внимание субъектов профилактики, пока не случилась беда. Наше неравнодушие к происходящему вокруг может многое предотвратить и сохранить чьи-то жизни.

Ольга ВОРОБЬЕВА.