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«Я бываю немножко вспыльчив». Михаил Финберг в 9 честных ответах на неожиданные вопросы
Источник материала: СТВ
Народный артист Беларуси откровенно рассказал о себе в программе
Вадим Щеглов, ведущий СТВ:
Михаил Финберг, дирижёр, профессор, художественный руководитель – директор заслуженного коллектива Республики Беларусь Национального академического концертного оркестра Республики Беларусь:
Вадим Щеглов:
Михаил Финберг:
Вадим Щеглов:
Михаил Финберг:
Вадим Щеглов:
Михаил Финберг:
Вадим Щеглов:
Михаил Финберг:
Вадим Щеглов:
Михаил Финберг:
Вадим Щеглов:
Михаил Финберг:
Также в интервью Михаил Финберг рассказал:
– как нужно выбирать представителя Беларуси на «Евровидении»
– что думает про белорусский музыкальный рынок и Тиму Белорусских
– о Попове, Кио и Мулявине
– как 8 раз поступал в музучилище
Смотрите 1 марта в 21.15 на РТР-Беларусь.
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Народный артист Беларуси откровенно рассказал о себе в программе «В людях». Вадим Щеглов, ведущий СТВ:Какое качество в людях Вы цените больше всего? Михаил...
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