«Я бываю немножко вспыльчив». Михаил Финберг в 9 честных ответах на неожиданные вопросы

Источник материала: СТВ

Народный артист Беларуси откровенно рассказал о себе в программе «В людях» .

Вадим Щеглов, ведущий СТВ:

Какое качество в людях Вы цените больше всего?

Михаил Финберг, дирижёр, профессор, художественный руководитель – директор заслуженного коллектива Республики Беларусь Национального академического концертного оркестра Республики Беларусь:

Порядочность – это первое. Второе – когда человек не врёт.

Вадим Щеглов:

Чего Вы никогда не простите?

Михаил Финберг:

Предательства.

Вадим Щеглов:

Вам доводилось врать в лицо? Михаил Финберг:

Мне это приходилось делать там, где мне врут.

Вадим Щеглов:

О чём Вы мечтаете?

Михаил Финберг:

Чтобы быть здоровым.

Вадим Щеглов:

Музыка – это…

Михаил Финберг:

Это счастье. Это жизнь.





Вадим Щеглов:

Ваш главный недостаток?

Михаил Финберг:

Я бываю немножко вспыльчив.

Вадим Щеглов:

Где Вы ищете вдохновение? Михаил Финберг:

Вдохновение я ищу в своей стране, в своей природе.

Михаил Финберг: «Я первый, кто был на «Евровидении». С Филиппом Киркоровым»

Вадим Щеглов:

Чем Вы гордитесь больше всего?

Михаил Финберг:

Я горжусь своей страной. Я горжусь своим Президентом.

Вадим Щеглов:

Талант – это…

Михаил Финберг:

Это всё.

Также в интервью Михаил Финберг рассказал:

– как нужно выбирать представителя Беларуси на «Евровидении»

– что думает про белорусский музыкальный рынок и Тиму Белорусских

– о Попове, Кио и Мулявине

– как 8 раз поступал в музучилище

Смотрите 1 марта в 21.15 на РТР-Беларусь.