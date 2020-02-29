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«Я бываю немножко вспыльчив». Михаил Финберг в 9 честных ответах на неожиданные вопросы

29.02.2020 11:53 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Народный артист Беларуси откровенно рассказал о себе в программе «В людях».

Вадим Щеглов, ведущий СТВ:
Какое качество в людях Вы цените больше всего?

Михаил Финберг, дирижёр, профессор, художественный руководитель – директор заслуженного коллектива Республики Беларусь Национального академического концертного оркестра Республики Беларусь:
Порядочность – это первое. Второе – когда человек не врёт.

Вадим Щеглов:
Чего Вы никогда не простите?

Михаил Финберг:
Предательства.

Вадим Щеглов:
Вам доводилось врать в лицо?

Михаил Финберг:
Мне это приходилось делать там, где мне врут.

Вадим Щеглов:
О чём Вы мечтаете?

Михаил Финберг:
Чтобы быть здоровым.

Вадим Щеглов:
Музыка – это…

Михаил Финберг:
Это счастье. Это жизнь.

«Я бываю немножко вспыльчив». Михаил Финберг в 9 честных ответах на неожиданные вопросы

Вадим Щеглов:
Ваш главный недостаток?

Михаил Финберг:
Я бываю немножко вспыльчив.

Вадим Щеглов:
Где Вы ищете вдохновение?

Михаил Финберг:
Вдохновение я ищу в своей стране, в своей природе.

Михаил Финберг: «Я первый, кто был на «Евровидении». С Филиппом Киркоровым»

Вадим Щеглов:
Чем Вы гордитесь больше всего?

Михаил Финберг:
Я горжусь своей страной. Я горжусь своим Президентом.

Вадим Щеглов:
Талант – это…

Михаил Финберг:
Это всё.

Также в интервью Михаил Финберг рассказал:

– как нужно выбирать представителя Беларуси на «Евровидении»                   

– что думает про белорусский музыкальный рынок и Тиму Белорусских

– о Попове, Кио и Мулявине

– как 8 раз поступал в музучилище

Смотрите 1 марта в 21.15 на РТР-Беларусь.

Люди в материале: Михаил Финберг

 
 
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Народный артист Беларуси откровенно рассказал о себе в программе «В людях». Вадим Щеглов, ведущий СТВ:Какое качество в людях Вы цените больше всего? Михаил...
 
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