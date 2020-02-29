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«На рожон не лезем». Белорусы массово продают билеты на концерт Макса Барских из-за коронавируса
Источник материала: Tut.by
Белорусы массово продают билеты на концерт украинского исполнителя Макса Барских, который
Объявления о продаже билетов появились во «ВКонтакте» в группе
TUT.BY уточнил у сдающих квитки, с чем связан этот шаг. Некоторые не стали скрывать, что с коронавирусом.
«Не хочу рисковать, у дочери слабый иммунитет, мы, конечно, не в инкубаторе живем, но и на рожон не лезем», — ответила нам одна из белорусок. «У девушки рабочий день поставили, в аптеке работает, а так бы мы пошли», — сказал другой покупатель. «Пугают места массового скопления, поэтому хотим продать билет», — прокомментировал еще один «продавец».
Организатор мероприятия ЧУП «ЭлитСтиль Концерт» сообщил, что отмена или перенос концерта не планируется. Макс Барских уже в Минске и вчера даже провел для фанатов автограф-сессию.
Напомним, вернуть полную стоимость билета по закону можно только если мероприятие отменят, изменится состав выступающих или время или место его проведения. Вернуть билет можно и по личным причинам, но тогда вам компенсируют не менее 75% стоимости. Важно знать, что сделать это можно не менее чем за один календарный день до проведения концерта. Регулируется возвращение средств за билет на культурно-зрелищное мероприятие ст. 217 Кодекса Республики Беларусь «О культуре» от 20.07.2016 г. № 413-З.
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Белорусы массово продают билеты на концерт украинского исполнителя Макса Барских, который пройдет сегодня в столичной «Минск-Арене». Как рассказали AFISHA.TUT.BY...
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