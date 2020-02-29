ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

«На рожон не лезем». Белорусы массово продают билеты на концерт Макса Барских из-за коронавируса

29.02.2020 11:54 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

Белорусы массово продают билеты на концерт украинского исполнителя Макса Барских, который пройдет сегодня в столичной «Минск-Арене». Как рассказали AFISHA.TUT.BY некоторые из давно планирующих попасть на мероприятие, это из-за коронавируса, зафиксированного в Беларуси.


Фото: Mariusz Pyž

Объявления о продаже билетов появились во «ВКонтакте» в группе «Концерт Макса Барских в Минске», а также на нескольких барахолках. Предложения от разных людей, но их несколько десятков. Стоит понимать, что попытка продать билеты в последний момент — обычная практика, часто у людей могут резко измениться планы, а сдать квиток официально за сутки до мероприятия уже невозможно.

TUT.BY уточнил у сдающих квитки, с чем связан этот шаг. Некоторые не стали скрывать, что с коронавирусом.

«Не хочу рисковать, у дочери слабый иммунитет, мы, конечно, не в инкубаторе живем, но и на рожон не лезем», — ответила нам одна из белорусок. «У девушки рабочий день поставили, в аптеке работает, а так бы мы пошли», — сказал другой покупатель. «Пугают места массового скопления, поэтому хотим продать билет», — прокомментировал еще один «продавец».

Организатор мероприятия ЧУП «ЭлитСтиль Концерт» сообщил, что отмена или перенос концерта не планируется. Макс Барских уже в Минске и вчера даже провел для фанатов автограф-сессию.

Напомним, вернуть полную стоимость билета по закону можно только если мероприятие отменят, изменится состав выступающих или время или место его проведения. Вернуть билет можно и по личным причинам, но тогда вам компенсируют не менее 75% стоимости. Важно знать, что сделать это можно не менее чем за один календарный день до проведения концерта. Регулируется возвращение средств за билет на культурно-зрелищное мероприятие ст. 217 Кодекса Республики Беларусь «О культуре» от 20.07.2016 г. № 413-З.

Концерт Макса Барских

Когда: 29 февраля, 19.00
Где: Минск-Арена
Сколько: 64 — 154 рублей

Купить билет

Читайте также
Этого белоруса вы будете слушать завтра. Знакомьтесь — Мэвл
Минск, это был нереально крутой концерт». Ольга Бузова собрала Falcon Club Arena">
«Минск, это был нереально крутой концерт». Ольга Бузова собрала Falcon Club Arena

Розыгрыш билетов!

Новый розыгрыш в приложении "Афиша TUT.BY"! Можно бесплатно получить билеты на интересный концерт

App Store Google Play

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Белорусы массово продают билеты на концерт украинского исполнителя Макса Барских, который пройдет сегодня в столичной «Минск-Арене». Как рассказали AFISHA.TUT.BY...
 
Новости дня
Новости разные
 
«Я бываю немножко вспыльчив». Михаил Финберг в 9 честных ответах на неожиданные вопросы
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

28.02.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Днепровская правда (Дуюровно)
Лепельский край
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Асiповiцкi край
29.02.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Днепровская правда (Дуюровно)
Міёрскія навіны
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Единство
Нясвижскiя навiны
Радзiма
Асiповiцкi край

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика