«На рожон не лезем». Белорусы массово продают билеты на концерт Макса Барских из-за коронавируса

Источник материала: Tut.by

Белорусы массово продают билеты на концерт украинского исполнителя Макса Барских, который пройдет сегодня в столичной «Минск-Арене». Как рассказали AFISHA.TUT.BY некоторые из давно планирующих попасть на мероприятие, это из-за коронавируса, зафиксированного в Беларуси.



Фото: Mariusz Pyž

Объявления о продаже билетов появились во «ВКонтакте» в группе «Концерт Макса Барских в Минске» , а также на нескольких барахолках. Предложения от разных людей, но их несколько десятков. Стоит понимать, что попытка продать билеты в последний момент — обычная практика, часто у людей могут резко измениться планы, а сдать квиток официально за сутки до мероприятия уже невозможно.

TUT.BY уточнил у сдающих квитки, с чем связан этот шаг. Некоторые не стали скрывать, что с коронавирусом.

«Не хочу рисковать, у дочери слабый иммунитет, мы, конечно, не в инкубаторе живем, но и на рожон не лезем», — ответила нам одна из белорусок. «У девушки рабочий день поставили, в аптеке работает, а так бы мы пошли», — сказал другой покупатель. «Пугают места массового скопления, поэтому хотим продать билет», — прокомментировал еще один «продавец».

Организатор мероприятия ЧУП «ЭлитСтиль Концерт» сообщил, что отмена или перенос концерта не планируется. Макс Барских уже в Минске и вчера даже провел для фанатов автограф-сессию.

Напомним, вернуть полную стоимость билета по закону можно только если мероприятие отменят, изменится состав выступающих или время или место его проведения. Вернуть билет можно и по личным причинам, но тогда вам компенсируют не менее 75% стоимости. Важно знать, что сделать это можно не менее чем за один календарный день до проведения концерта. Регулируется возвращение средств за билет на культурно-зрелищное мероприятие ст. 217 Кодекса Республики Беларусь «О культуре» от 20.07.2016 г. № 413-З.

Концерт Макса Барских Когда: 29 февраля, 19.00

Где: Минск-Арена

Сколько: 64 — 154 рублей Купить билет

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