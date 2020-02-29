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Охладились! Сухой лёд убил три человека в московской бане

29.02.2020 13:23 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Число погибших в результате отравления углекислым газом на вечеринке инстаграм-блогерши Екатерины Диденко в Москве увеличилось до трех человек, сообщил "Интерфаксу" информированный источник.

"Ночью в реанимации скончался мужчина 32 лет. Таким образом число погибших составило три человека", - сказал источник.

Еще трое пострадавших остаются в больницах.


фото из открытых источников

В пятницу вечером во время празднования дня рождения в столичном банном комплексе пять человек пострадали из-за попадания сухого льда в бассейн. Два человека - мужчина и женщина 25 лет погибли на месте.

По факту происшествия возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум и более лицам).

Председатель Следственного комитета (СК) России Александр Бастрыкин поручил передать уголовное дело столичному главку ведомства.

Врач-терапевт Надежда Чернышова пояснила, что погибшие умерли от нехватки кислорода. В бассейне сухой лед, представляющий замороженную углекислоту, стал газообразным, люди его вдохнули и потеряли сознание, поскольку углекислота быстро обедняет мозг кислородом, пишет lenta.ru

 

Причины, по которым сухой лед оказался в бассейне, разнятся. По утверждению источника РИА Новости, отдыхавшим вода в бассейне показалась слишком теплой, и таким способом персонал бани охлаждал воду. По другой версии, сухой лед должен был имитировать туман над водой.

 
 
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Число погибших в результате отравления углекислым газом на вечеринке инстаграм-блогерши Екатерины Диденко в Москве увеличилось до трех...
 
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