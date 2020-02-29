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Охладились! Сухой лёд убил три человека в московской бане
Источник материала: Партизан
Число погибших в результате отравления углекислым газом на вечеринке инстаграм-блогерши Екатерины Диденко в Москве увеличилось до трех человек,
"Ночью в реанимации скончался мужчина 32 лет. Таким образом число погибших составило три человека", - сказал источник.
Еще трое пострадавших остаются в больницах.
фото из открытых источников
В пятницу вечером во время празднования дня рождения в столичном банном комплексе пять человек пострадали из-за попадания сухого льда в бассейн. Два человека - мужчина и женщина 25 лет погибли на месте.
По факту происшествия возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум и более лицам).
Председатель Следственного комитета (СК) России Александр Бастрыкин поручил передать уголовное дело столичному главку ведомства.
Врач-терапевт Надежда Чернышова пояснила, что погибшие умерли от нехватки кислорода. В бассейне сухой лед, представляющий замороженную углекислоту, стал газообразным, люди его вдохнули и потеряли сознание, поскольку углекислота быстро обедняет мозг кислородом, пишет
Причины, по которым сухой лед оказался в бассейне, разнятся. По утверждению источника РИА Новости, отдыхавшим вода в бассейне показалась слишком теплой, и таким способом персонал бани охлаждал воду. По другой версии, сухой лед должен был имитировать туман над водой.
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Число погибших в результате отравления углекислым газом на вечеринке инстаграм-блогерши Екатерины Диденко в Москве увеличилось до трех...
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