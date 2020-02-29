Состоялась презентация сборника «Берасцейскія кнігазборы: праблемы і перспектывы даследавання»

Источник материала: Виртуальный Брест

27 февраля 2020 г. в Брестской областной библиотеке им. М. Горького состоялась презентация сборника документов и материалов IV Международной научно-практической конференции «Берасцейскія кнігазборы: праблемы і перспектывы даследавання».





Издание вышло в декабре 2019 г. и было приурочено к 1000-летию Бреста, 260-летию Юлиана Урсын Немцевича и 10-летию проекта «Берестейские книгосборы». На презентацию собрались не только авторы докладов последней конференции, но и многолетние партнёры библиотеки, без помощи которых невозможно было бы реализовать этот уникальный для нашей страны проект.





Один из них — автор дизайн-макета сборника, выдающийся художник-каллиграфист, доцент кафедры графического дизайна Белорусской государственной академии искусств Геннадий Иванович Мацур, который рассказал о своих впечатлениях в ходе работы над изданием и знакомства с текстами разных по национальности, конфессиональным и научным предпочтениям авторов. На мероприятии присутствовали руководитель Консульства Украины в Бресте А. Н. Диденко и консул Генерального Консульства Республики Польша в Бресте Ольга Касперчик, а также представитель компании «Санта Импэкс Брест» Б. Т. Скрыльников, которые внесли свой вклад в подготовку и проведение самой конференции и издание сборника. Научную редакцию материалов сборника осуществил доктор исторических наук, заведующий кафедрой истории славянских народов Брестского государственного университета им. А. С. Пушкина А. Н. Вабищевич, который модерировал мероприятие и рассказал о многообразии тем исследований и проблем, затронутых авторами работ.





На презентации выступили: историк, краевед В. Н. Тумилович (г. Лунинец); научный руководитель фонда «European Urban Institute» И. Б. Лавровская; переводчик, краевед О. В. Медведевский; начальник отдела архитектуры и территориального развития комитета по архитектуре и строительству Брестского облисполкома – главный архитектор области А. В. Жарков; доцент, профессор кафедры физики БГТУ А. А. Гладыщук; историк, краевед В. В. Мороз; кандидат физико-математических наук, доцент ПолесГУ А. Л. Ильин (г. Пинск); заместитель директора по научной работе УК «Брестский областной краеведческий музей» Т. А. Неклюдова и др.

Все выступающие отмечали важность проекта «Берестейские книгосборы» для своих научных и исследовательских интересов и для изучения истории нашего региона в целом. Все без исключения вспоминали идейного вдохновителя и организатора проекта, бывшего заместителя директора по научной работе Брестской областной библиотеки им. М. Горького Аллу Михайловну Мяснянкину, безвременно ушедшую из жизни, без организаторских способностей, энтузиазма и профессиональных усилий которой «Берестейские книгосборы» были бы невозможны. Презентуемый сборник посвящён её памяти и включает статью краеведа и писателя В. В. Мороза о её вкладе в дело сохранения исторических, документальных и культурных памятников Берестейщины и Беларуси.