«Би-би-си»: реальное количество умерших от коронавируса в Иране в шесть раз превышает официальные данные

Согласно официальным данным, в стране от коронавируса скончались 34 человека, еще 388 заразились новым типом вируса. По данным «Би-би-си», эта цифра также может быть занижена.





Ранее сообщалось, что парламент Ирана приостанавил работу из-за угрозы распространения коронавируса. О заражении COVID-19 рассказывал замминистра здравоохранения и медицинского образования страны Ирадж Харирч и депутат Махмуд Садеки.





Иран стал одной из стран, где в последние дни усилилось распространение коронавируса. В связи с этим Армения и Турция перекрыли границу с Ираном. Россия ограничила авиасообщение с Ираном и временно закрыла въезд для его граждан. Беларусь этого не сделала. Хотя, нпомним, коронавирус в нашу страну был "привезен" именно из Ирана.