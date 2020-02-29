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Беларусам дадут бесплатный премиум-доступ к порно, потому что в стране коронавирус

29.02.2020 12:24 — Разное | KYKY  
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Источник материала: KYKY

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Сайт xHamster попросил своих пользователей не выходить из дому, если в тех местах, где они живут, бушует коронавирусная эпидемия. За это ресурс дает жителям этих районов бесплатный премиум-доступ к порно – вплоть до конца марта, пишет НВ.

В первую очередь такая политика xHamster коснется жителей Ломбардии, Венето, Тегерана, Канарских островов, Тэгу в Южной Корее и китайского Уханя, где все и началось. «Если вы находитесь в зоне риска COVID-19, пожалуйста, оставайтесь дома. Мы предлагаем бесплатный доступ к xHamster Premium для соответствующих регионов», – сказала команда площадки. Она считает, что такая мера позволит глобальным агентствам здравоохранения остановить рост числа зараженных.

«Самый простой способ избежать вируса – это исключить прямой контакт с другими людьми, и здесь порно придет на помощь», – добавил Алекс Хоукинс, вице-президент xHamster. Беларусы также могут обратиться к порно-сайту за премимум-доступом: в сообщении сервиса говорится, что xHamster готов пойти навстречу людям и в других регионах, где обнаружили коронавирус. А вчера мы узнали, что Беларусь в их числе: Минздрав рассказал о первом больном.

Читайте по теме: Как порно влияет на наш мозг, и кто лечит порноголиков в Беларуси

 
 
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Сайт xHamster попросил своих пользователей не выходить из дому, если в тех местах, где они живут, бушует коронавирусная эпидемия. За это ресурс дает жителям этих...
 
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