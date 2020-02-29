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ФОТОФАКТ: В Беларуси прошел финал национального отбора на «Евровидение-2020»

29.02.2020 — Разное | Вороновская газета  
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Источник материала: Вороновская газета

ФОТОФАКТ: В Беларуси прошел финал национального отбора на «Евровидение-2020»

В Беларуси определили победителя национального отборочного тура конкурса песни «Евровидение-2020». На песенном форуме в Роттердаме cтрану представит дуэт VAL с песней «Да вiдна». Всего в отборе участвовало 12 исполнителей и групп.

1. NAPOLI — «Dоn’t let me down»
 
ФОТОФАКТ: В Беларуси прошел финал национального отбора на «Евровидение-2020»
 
2. Александра Захарик (Саша Захарик) — «Rocky Road»
 
ФОТОФАКТ: В Беларуси прошел финал национального отбора на «Евровидение-2020»
 
3. Анастасия Вахомчик (Анастасия Малашкевич ) — «Invisible»
 
ФОТОФАКТ: В Беларуси прошел финал национального отбора на «Евровидение-2020»
 
4. CHAKRAS — «La-ley-la»
 
ФОТОФАКТ: В Беларуси прошел финал национального отбора на «Евровидение-2020»
 
5. Анастасия Гламозда — «Burning again»
 
ФОТОФАКТ: В Беларуси прошел финал национального отбора на «Евровидение-2020»
 
6. Nastasea (Анастасия Развадовская) — «Hello»
 
ФОТОФАКТ: В Беларуси прошел финал национального отбора на «Евровидение-2020»
 
7. Ян Ярош — «Fire»
 
ФОТОФАКТ: В Беларуси прошел финал национального отбора на «Евровидение-2020»
 
8. Анжелика Пушнова — «True Love»
 
ФОТОФАКТ: В Беларуси прошел финал национального отбора на «Евровидение-2020»
 
9. Дарья Хмельницкая — «On Fire»
 
ФОТОФАКТ: В Беларуси прошел финал национального отбора на «Евровидение-2020»
 
10. AURA — «Барані свае»
 
ФОТОФАКТ: В Беларуси прошел финал национального отбора на «Евровидение-2020»
 
11. КейСи — «Chili Pepper»
 
ФОТОФАКТ: В Беларуси прошел финал национального отбора на «Евровидение-2020»
 
12. VAL (Валерия Грибусова, Владислав Пашкевич) — «Да вiдна»
 
ФОТОФАКТ: В Беларуси прошел финал национального отбора на «Евровидение-2020»
#Евровидение-2020
https://www.belta.by/

 
 
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В Беларуси определили победителя национального отборочного тура конкурса песни «Евровидение-2020». На песенном форуме в Роттердаме cтрану представит дуэт VAL с...
 
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