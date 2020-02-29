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Никаких приветственных объятий и поцелуев в сезон вирусов – напоминают инфекционисты
Источник материала: СТВ
Заболевшему человеку врачи рекомендуют носить медицинскую маску. Стоит ли это делать здоровому, рассказали в программе
Светлана Лукашик, доцент кафедры инфекционных болезней БГМУ, кандидат медицинских наук, врач-инфекционист высшей категории:
Также в программе рассказали:
– что делать, чтобы не заразиться коронавирусом
– где провериться на коронавирус и какие меры профилактики принять дома
– как правильно носить медицинскую маску и куда выбрасывать
– что сейчас происходит на границах и в минском аэропорту: как проверяют въезжающих на коронавирус
– какая сейчас ситуация с ОРВИ и гриппом в Минске
Смотрите 1 марта в 10.30 на СТВ.
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Заболевшему человеку врачи рекомендуют носить медицинскую маску. Стоит ли это делать здоровому, рассказали в программе «Большой город». Где провериться на...
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